停戰曙光！WSJ：美考慮取消陸商品關稅

外傳華府為減輕市場憂慮並鼓勵北京做出更大讓步，考慮取消去年夏季以來對陸貨品加徵關稅，消息一出立即激勵美股上漲。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

正當陸方貿易談判主帥劉鶴準備於月底與美方進行新一輪協商，著眼終結兩國貿易戰之際，外傳華府為減輕市場憂慮並鼓勵北京做出更大讓步，考慮取消去年夏季以來對陸貨品加徵關稅；雖然此說法遭美方貿易談判代表及財政部否認，但消息一出，激勵華爾街股市上漲。

定案了！陸談判主帥將赴美 著眼終結貿易戰
打完收工？川普預言貿易戰即將結束

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）17日引述知情人士說法報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在多場研擬談判策略的會議上，提出對陸貨品加徵關稅全面或部分取消的構想，用意是讓美陸貿易談判更順利，並讓中國大陸支持美方要求的長期改革。不過美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）擔心取消關稅恐被視為美方退讓，對北京示弱。

貿易戰影響美陸兩國經濟成長已十分明顯；曾不停打關稅牌、自稱「關稅人」的川普態度丕變，聲稱大陸經濟受影響，不斷釋放美陸貿易談判協議即將出爐訊息。

在最新談判中，美方雖由萊特海澤擔任首席談判代表，但對北京態度溫和的梅努欽一直積極參與研擬策略。梅努欽在內部磋商過程中，提及中國大陸國務院副總理劉鶴月底率團赴美談判時，美方可提議取消對2000億美元中國貨品加徵的關稅，另對500億美元陸貨品加徵的關稅也可能一併取消。但美財政部否認報導的說法。

但萊特海澤主張，中國大陸常不遵守協議，美方無法信任。他曾在與陸方磋商時揚言，美方只有在陸方兌現談判承諾時，才會取消對陸貨品加徵的關稅。不過知情人士說，萊特海澤表示美國若取得對自身有利的貿易協議，可能取消部分對陸貨品加徵的關稅，立場有軟化跡象。

報導引述知情人士說法，雖然美國總統川普以往在關稅上與萊特海澤站在同一陣線，但去年12月初美陸啟動限期90天貿易談判後，川普已表明希望談出結果，逼萊特海澤要和陸方達成貿易協議。

貿易戰影響美陸兩國經濟成長已十分明顯。隨著美股去年第4季崩跌逾10%，投資人信心渙散，蘋果公司（Apple）等企業業績受美中貿易戰影響愈來愈深，曾不停打關稅牌、自稱「關稅人」的川普態度丕變，聲稱大陸經濟受影響，不斷釋放美陸貿易談判協議即將出爐訊息。

自美方可能取消對陸商品的部分或所有懲罰性關稅消息傳開之後，美股大受激勵，道瓊工業指數終場上漲0.7%，收在24370.10點。標準普爾500指數上揚0.8%，收在2635.96點；那斯達克指數上漲0.7%，收在7084.46點。

美陸貿易談判大限是3月1日，若談判破局，隔天凌晨零時1分起，美國去年9月對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將從10%升至25%，拉高美商進口成本，並進一步衝擊已明顯降溫的中國大陸經濟。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Debates Lifting China Tariffs to Hasten Trade Deal, Calm Markets

文章來源：The Trump administration is reportedly considering lifting some tariffs on China to help get a trade deal done

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