小英做這檔事引暴動 網：2020成全你！

2019年01月18日 10:11 中時電子報 王子瑄

總統蔡英文昨日(17)下午「臨時起意」造訪西門町商圈，體驗「一日觀光客」感覺，更拍《小英去哪裡？》影片發臉書，細數自己大學時期熱衷小吃。網友看後，直呼蔡真是「被總統耽誤的網紅」，表示既然蔡這麼想當網紅，那就「2020成全你！」

蔡英文積極延續好不容易上升的網路熱度，近日更向「網紅」邁進。總統府發言人林鶴明表示，昨蔡中午處理完公務，就在幕僚陪同下前往西門町商圈吃午餐，先後光顧「天天利美食坊」小吃店與「老天祿」滷味店；途中還巧遇來自台灣各地、香港、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、美國、英國、奧地利的遊客，他們也都熱情打招呼與拍照。

面對民眾的訝異與各國遊客的巧遇，蔡英文喜出望外。除表示有合照的朋友可以tag他，更自豪「難怪去年來台灣的國外旅客已經超過一千一百萬人次」。文末，還不忘特別標註「我有帶環保筷、環保袋、環保吸管」，搶搭環保文青風。

影片中，蔡英文不只買滷味時指定鴨翅要多一點，還指定飲料要「微糖少冰」，拿到飲料時更賣力將珍珠搖晃後才用環保袋裝下。讓觀眾大呼總統真是「內行的」，有人留言：「你根本吃貨！」也有人見蔡這麼樂於當網紅，表示：「2020成全你！」

此外，也有許多網友留言痛批：「作秀」、「不是都吃高級料理和配紅酒的嗎？離開拒馬又是要演給誰看呀？2020回家吃自己」、「不是老喜歡嘴韓國瑜做秀？這不算做秀嗎綠蛆蛆們？」「只會吃，什麼都不會，吃貨一個，台灣要這樣的總統幹嘛？總有一天會被她吃垮了」、「哇塞！把國家搞的不像是個國家！還有時間去逛街吃美食？我真的服了妳！」

(中時電子報)