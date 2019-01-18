酒女奪純情男初夜稱真愛 卻是把他當「肥羊」

酒女利用純情男對感情經不足，掰出各種理由使詐取財。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

新北市一名在酒店上班已婚37歲紀姓女子，2017年3月在交友軟體認識呂姓男子，後來以結婚前提交往，並主動示愛，結識不久就不斷用各種藉口向呂男拿錢，呂男查覺被騙提告。紀女被告後辯稱對呂男是真感情，否則不會跟呂男發生3次性關係，不過法院認為，性關係與真愛不能劃上等號，紀女讓呂男誤以為遇到真愛使詐，對她判處1年6月徒刑，僅4月可易科罰金，必須入監服刑。

紀女初識呂男稱自己在美容中心上班，並表明以結婚為前提交往，認識沒多久說要考美容師執照須補習，跟呂男要了4萬元，同年4月底誆稱不小心打破美容中心的精油要賠償，向呂男拿了12萬元，隔月又稱祖母過世，需要喪葬費18萬元，2人相約在北市一家旅社碰面，當天呂男交錢，紀女交身，發生性關係。

紀女同年6月又稱騎機車撞到一名外籍孕婦，造成對方流產須賠償250萬元，呂男得知想去錢莊借錢，後來家人極力阻止，指呂男遭詐騙，呂男才恍然大悟未匯款，向警方報案後合作約紀女碰面，當場將紀女逮捕。

紀女在新北地院開庭時坦承已婚，因不想讓呂男知道她在酒店上班，才謊稱在美容中心工作，前前後後跟呂男借的34萬元，有意還錢。她的律師則聲稱，兩人是男女朋友，曾發生3次性行為，如果紀女意詐騙，根本不需與呂男發生親密關係，且紀女確實有意報考美容師，因家族長輩追討代墊的祖母過世殯葬費，才會跟呂男借錢。

紀女為證明自己所言不假，拿出2018年度「全國技術士技能檢定報名表」為證，但法院發現，紀女拿出的報名表職類是職業安全管理、保母、照顧服務員等，根本不是美容師考試，且紀女後來放棄報考，並沒有還4萬元。

法官根據紀女的辯解逐項檢視發現，紀女利用呂男感情經驗不足，誤以為遇到真愛，手段不僅可惡，還無悔意否認犯罪，判處1年6月徒刑，僅4月可易科 罰金12萬元，須入獄服刑。

(中時電子報)

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