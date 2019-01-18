中俄飛彈好強！美要F-35戰機加入攔截系統

2019年01月18日 10:23 中時電子報 楊幼蘭

F-35戰機發射飛彈

五角大廈17日公佈「飛彈防禦評估」（Missile Defense Review），強調中、俄，伊朗與北韓巡弋飛彈和彈道飛彈與日俱增，可能威脅美國安全。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網與《防務新聞》（Defense News）17日報導，美國空軍與飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）正檢視將F-35戰機加入彈道飛彈防禦系統的可能性。報告中特別強調了F-35的感測器與戰力。

報告指出，五角大廈最新型的F-35戰機感測系統很強，能偵測飛彈的紅外線特徵，而機上電腦則能辨識來襲飛彈的位置。此外，它還能針對以網絡為中心的作戰，傳輸追蹤數據給聯合部隊。

同時報告也說，如今F-35能追蹤並摧毀敵方巡弋飛彈，未來則能裝備新型，或是改良型攔截器，趁敵方彈道飛彈在加力飛行階段，便加以擊落，並能加速到熱點，以加強美國主動防守與攻擊的能力。

五角大廈說，將F-35納入美國飛彈防禦系統的聯合報告會在未來6個月內公佈。事實上，將F-35納入飛彈防禦系統，是美國更大計畫的一部份。五角大廈打算，當有潛在衝突，或是敵方發射飛彈時，要把反飛彈系統移近威脅對手。

例如，據五角大廈說，像雷神（Raytheon）製的MIM-104「愛國者」（Patriot）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的「薩德」（THAAD）陸基飛彈防禦系統，還有洛馬的海基「神盾」戰鬥系統（Aegis combat system），都能在危機爆發時迅速就位，以加強美國對敵方飛彈威脅的防禦力。

另一方面，報告也指出，可能用空載雷射防衛系統來反制彈道飛彈。儘管飛彈防禦署在低功率雷射驗證（Low Power Laser Demonstrator, LPLD）計畫中曾提及，要以F-35向來襲的彈道飛彈發射雷射，但這次報告中並未提及這點。

不過，飛彈防禦署去年9月時曾以近7,000萬美元（近22億台幣）委託洛馬，波音和通用原子電磁系統（General Atomics Electromagnetic Systems）進一步研發反彈道飛彈雷射。

(中時電子報)