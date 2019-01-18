台大醫篩出12人罹肺癌震撼 王明鉅：未來2年會再飆升

2019年01月18日 10:38 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為台大醫院前副院長王明鉅，2014年他曾出任台大竹東分院院長。（中時資料照片/王明鉅提供）

圖為國健署所公布的2010年到2016年間肺癌的發生人數及比例。(擷取自王明鉅醫師臉書)

肺癌致死率高，令人聞肺癌色變，但透過篩檢提早發現，即能挽回寶貴的生命。2013年台大醫院幫300位高階主管及醫師做心肺檢查，意外發現有12位罹患早期肺癌的事件，曾震驚了台灣社會，讓更多人認識到肺癌篩檢的重要性。推動肺癌篩檢先鋒王明鉅醫師表示，這些罹癌同仁經診治，至今依然健康有活力。不過，他觀察發現，早期肺癌診斷人數與比例有逐年升高的趨勢。

王明鉅昨(17)日在臉書上說，近來他對2件事感到欣慰。一是自己在肺癌篩檢扮演的小角色，讓更多人免於罹患肺癌而受到致死威脅；二是他曾接掌的台大醫院竹東分院，靠著讓更多人有健康而賺錢，而終於在2018年財務打平了。

王明鉅從2014年開始籌備台大東健康中心，一直到2017年這四年間，在超過三百場演講中，不斷宣導早期肺癌篩檢的重要，也不斷地為地處偏遠的台大東健康中心與他所推動的萬人肺癌篩檢作宣傳。

王明鉅提到，當初會起心動念推動萬人肺癌篩檢，正是在2013年上半年，台大為300位45歲以上的主管與醫師進行了低劑量電腦斷層的心肺檢查，結果竟有12位罹患早期肺癌的這件事。4%的比例超過台灣肺癌發生率約萬分之四的100倍，此事震撼了台灣社會。不過，由於發現得早，這些人很幸運地接受了手術，6年過去了，他們都依然健康有活力。

王明鉅整理了由國健署所發布的癌症發生率報告，有三張圖表可以看出2010年到2016年間的肺癌發生狀況。從圖表顯示，這7年來國人被診斷罹患肺癌的人數不斷增加。男性2016年比2015年只多了1人，但女性罹患肺癌的人數成長快速，2016年比2015年增加了401人。

王明鉅推測，在國健署的癌症登記資料中，2010、2011、2012這三年的早期肺癌(原位癌)人數一直很低。2013年開始，肺癌在早期就被診斷出來的人數與比例都開始增加，2015年與2016年開始大幅上昇。2010年早期肺癌被診斷出來的，只有12人，比例是0.1%。2016年早期肺癌被診斷出來的，已經達到433人，比例為3%。

王明鉅相信，在未來2年中，2017年與2018年的早期肺癌診斷人數與比例將會更多。同時肺癌所造成的死亡人數與死亡率，將有可能因為有更多的肺癌是被早期發現與早期治療，而開始下降。

(中時電子報)