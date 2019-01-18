高雄負債到底有多少？財政局長：超過3100億

2019年01月18日 11:16 中時 林宏聰

高雄市議會18日臨時會市政質詢，國民黨議員陳麗娜關心高雄實際負債狀況，財政局長李樑堅指出，加上內部隱藏債務，高市府負債已超過3100億；高雄市長韓國瑜表示，會向中央如實報告高雄沉重債務，希望爭取更多補助，或更寬鬆的政策，讓高雄更靈活發展經濟。

「銀行戶頭裡有多少錢能騙人嗎？財政局長算得太客氣了！」高市議員陳麗娜質詢，外界說高雄負債3000億，但市長市政報告內容只有2000多億，包括基金虧損、勞健保欠款、自償率未達到的部分均未算進去，她要求市府把帳目公布清楚，讓市民知道高雄所處的財政狀況如何，將來捷運黃線1000多億，高雄是否負擔得起？如果無力負擔，中央有那麼多高雄出去的人，要不要幫點忙？大家一起為高雄努力。

財政局長李樑堅指出，數字差異是因1個是公告債務，1個是內部隱藏債務；市政報告書內容是依照政府規範要公告的1年期以上債務2431億、以及六大基金累積297億，加起來總共2728億。

內部隱藏債務部分，另有包括解決公車處的清查基金等3個營業基金也是自償性債務，加起來207億；而勞健保的差額補助款到今年為止，高雄還要投入190億補貼差額，中央政府要求在110年要把這些款項全部還完；加上公務人員18％差額92億，所以高雄欠債總共累計超過3100多億。

李樑堅說，即使用不同的計算標準，高市面對的債務狀況事實上都是非常辛苦；今年高雄市政府可以舉債的空間，也只有630億左右，地方積極招商引資，但也希望中央給高雄更多統籌分配款，對未來推動公共建設一定有幫助。

韓國瑜答詢表示，古今中外講「開源節流」，講起來容易，做起來卻非常複雜，高市府未來沒有必要的開銷一定會管控，但他也擔心若沒辦法大幅度開源，沉重的債務會讓市府推動建設非常困難，他將會向中央如實報告，希望爭取更多補助，如果不能給錢，也要提供更寬鬆的政策，讓高雄靈活發展經濟。

(中時 )