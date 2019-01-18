陳炳甫得票破5萬要跳水 何志偉酸：把經濟顧好比較重要

民進黨北市立委候選人何志偉今由前市議員顏若芳陪同前往永樂市場拜票。（林縉明攝）

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民進黨北市立委候選人何志偉今由前市議員顏若芳陪同前往永樂市場拜票。（林縉明攝）

北市立委補選白熱化，本周末選前黃金周，無黨籍候選人陳思宇將找市長柯文哲合體，國民黨候選人陳炳甫則規畫邀請台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜合體，民進黨候選人何志偉將在20日晚間7點於社子國小舉辦音樂晚會，除黨主席卓榮泰，行政院長蘇貞昌也將到場站台，凝聚支持者士氣邁向勝選。

何志偉上週在保安宮舉行造勢音樂會，由黨主席卓榮泰領軍，找來桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新北市立委補選參選人余天等人輪番開講，讓支持者士氣大振，何志偉20日晚間將再度舉辦音樂晚會，傳出前、後任行政院長賴清德、蘇貞昌都會到場，營造綠營大團結氛圍。

何志偉今上午由前市議員顏若芳陪同前往大同區永樂市場拜票，何志偉證實，周日音樂會蘇貞昌將會到場加油，何志偉表示，很感謝蘇院長一直給予鼓勵與栽培，讓年輕人在公共事務領域可以有所養成；至於賴清德是否到場，何志偉說，目前由中央黨部跟賴前院長溝通，細節再確定。

陳炳甫臉書昨晚發布與國民黨中央委員連勝文合拍宣傳影片，影片中連勝文發出祭品文，若陳炳甫得票超過5萬票，將到大同運動中心游泳池跳水給大家看。對此，何志偉表示，跳水或是做什麼事情都不是重點，民代不是代表自己，而是代表基層，27日立委補選投開票後，28日立法院馬上舉行臨時會，最好的慶祝就是把台灣經濟做好，把人民生活顧好才是作應該要做的事情。

(中時 )

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