換不掉范巽綠拒接教長？ 陳良基否認

圖為科技部長陳良基。（資料照 姚志平攝）

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旺報

(13:44 更新內文)科技部長陳良基今接受電台節目專訪時，被問及不接任教育部長的原因，政界謠傳是權力要得太大，要求掌握教育部內部人事權，並希望能換掉政務次長范巽綠，對此陳良基否認，並說：「我所要做的改變，都有向蘇院長報告」。

內閣近期大幅改組，包含閣揆蘇貞昌在內，其中不少閣員都由九合一大選選敗縣市首長出任，教長甚至找來因「拔管案」而辭職的潘文忠回任，被戲稱為「回鍋肉內閣」，但其中任期最長也最穩定的部會首長，當屬科技部長陳良基。

不過，蘇貞昌接掌行政院後，上周五傳出陳良基要接任教育部長的消息，媒體大幅報導後，這起人事又在周日出現變化，即由潘文忠回任教長，陳良基留任科技部，主持人周玉蔻反問，這起人事轉折好比「一夜情」，是否是陳良基反悔答應蘇揆要接任教長，且教育界普遍認為陳良基對國教、新課綱不熟，又壓不住教育部內部官僚，才會在最後一刻拒絕擔任教育部長。

對此陳良基說，上星期五原本要接任教長時，對於教育部內部人事安排，已獲蘇回授命，可自行安排內部人事布局，但科技界盼他能留任科技部，他自己也放心不下科技部的業務，決定在星期天下午3點半聯繫蘇揆；被問及當下的心情，陳良基直說，星期天的心情確實忐忑不安，「對我來說，那兩天是度日如年」。

至於台大校長管中閔匿名寫社論，並領取稿費及兼職等問題，爭議持續延燒，陳良基過去曾擔任台大副校長，被問起如何面對這件事情，他則強調，自己沒有匿名寫社論，只有寫書，而在台大任內出書的版稅，通通捐給台大創新學程，在擔任內閣閣員後，其他什麼錢都不領。

陳良基也強調，他到科技部後也修改科技計畫，哪些可做、哪些不能做都訂清楚，希望大家遵法行事，周玉蔻反問，「你瞧得起這樣的校長嗎？」陳良基不予置評。

(旺報 )

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