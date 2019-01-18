迎接汛期　南市抽水站加強歲修保養

2019年01月18日 10:58 中時 劉秀芬

抽水站是大台南防洪的第一線，台南市目前抽水站達56站，抽水機組共198台，總抽水量共計606cms，水利局為了使機組設備能於汛期間發揮功能，汛期前開始進行各項機組設備大保養工作，確保抽水站機組設備隨時保持功能正常運作，於今年颱風豪雨來臨期間，發揮防洪排水能力，維護市民生命財產安全。

水利局表示，每年汛期期間5月至11月是颱風豪雨最多的季節，大量的降雨流入排水道後，皆仰賴抽水站長時間不停的運轉，將雨水抽排到堤防外的河川，以保障市民生命及財產安全。

抽水站裡的各項機組設施，於固定時間或使用時數達到一定標準時，就要進行檢修更換，故水利局於107年防汛期結束後，自107年12月起至108年2月的非汛期間安排年度歲修大保養行程，並要求承攬廠商務必落實完成年度保養及防汛整備相關工作。

保養內容主要包含柴油引擎與發電機系統的汽門間隙檢查調整、空氣濾網（芯）更新、抽水機組各式油料更換、各類相關設備之儀表、指示燈、開關、警報器、接頭配線螺帽、油漆、照明、電瓶水、滅火器等消耗性零件材料維修保養、設備機組鋼鐵購件重新除鏽上漆等，並依規定全程錄影及拍照留存。

養兵千日，用在一時，面對極端的氣候型態，水利局落實抽水站保養維護工作，以便在面對颱風豪雨所帶來的各種考驗中，都能以最佳的應變能力通過各項考驗，另外也能夠延長機組壽命，節省長期汰舊更新成本。

(中時 )