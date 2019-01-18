人美心更美！嘉義市「消防之花」熱血挽袖捐血

春節血荒期，嘉義市女消防員尤郁筑捐血助人。（廖素慧攝）

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嘉義市長黃敏惠（左二）、城隍廟董事長賴永川（左一）、消防局長蘇耀星（右二）拜拜祈福。（廖素慧攝）
嘉義市長黃敏惠（右二）送參香禮金，城隍廟董事長賴永川（左）代表接受。（廖素慧攝）
嘉義市政府消防局打火兄弟挽袖捐血。（廖素慧翻攝）
嘉義市警察局宣導交通治安，捐血民眾獲贈小禮物。（廖素慧攝）

春節是血荒期，嘉義市消防局警義消人員18日動員挽袖捐血，有熱心民眾也響應，「消防之花」尤郁筑已捐血20餘次，她說，捐血助人，還可以消血光之災，又促進身體新陳代謝，一舉數得。

119消防節將至，為祈求風調雨順、零災害，嘉義市政府消防局消防及義消人員，18日到嘉義市城隍廟祈福，市長黃敏惠市長擔任主祭官，消防局長蘇耀星、城隍廟董事長賴永川當陪祭官，拈香拜拜祈求四季平安。

黃敏惠向打火弟兄致上最高敬意，感謝他們奮勇救災、救難、救護及協助各項消防工作，使嘉義市成為安全城市榜樣，並大家拜早年，祝賀新年快樂平安。

消防局與嘉義捐血中心在城隍廟埕合辦捐血活動，猛男帥哥、貌美女消員都挽袖捐血，熱血助人不落人後，更有民眾熱心響應，捐血獲贈知名餐廳飯店餐券及警察局交通治安宣導禮物。

嘉義捐血中心表示，平時血庫庫存量維持約7天共7、8000CC的安全量，春節期間提高至10天以上約1萬2000CC的安全量，因逢學校寒假、學生族矯正牙齒戴牙套不適宜捐血，捐血量減少，特別提前因應，預存血庫安全量，籲請民眾踴躍捐血。

今天在城隍廟的捐血活動自上午9時至下午2時30分，嘉義捐血站、嘉義公園捐血站同步受理捐血至下午5時，凡捐血者贈送餐券及各項精美禮物。

(中時 )

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