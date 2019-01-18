NBA》裁判作掉火箭？最後一擊少了2.4秒

2019年01月18日 11:07 中時電子報 黃及人

Harden wasn't having it 😬 pic.twitter.com/7Mohp1OsSf — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月17日

聯盟最後2分鐘裁判報告到底要自打嘴巴多少次才夠？18日公布火箭與籃網之戰的裁判報告，坦承在比賽結束前4秒，裁判漏吹塔克對籃網中鋒賈瑞特艾倫的犯規，造成火箭最後一擊整整少了2.4秒，只能遺憾接受延長落敗的事實。

事實上這次漏判，對比賽勝負影響相當巨大，因為當時火箭落後1分，擺明只能故意犯規凍結時間，當艾倫搶到防守籃板，塔克第一時間就上前犯規了，但裁判卻裝作沒看見，等到艾倫把球傳給喬哈里斯，吉拉德格林連忙犯規才吹。

這樣的吹判結果，不僅造成火箭原本擁有4秒進攻時間，頓時變成只剩1.6秒，艾倫與哈里斯的罰球結果也不一定相同，因為艾倫本季罰球命中率7成39，反觀哈里斯8成44，結果哈里斯兩罰俱中，火箭匆促三分出手不進宣告落敗。

面對裁判坦承漏吹最後4秒的犯規，火箭全隊最火大的當屬「大鬍子」哈登，畢竟他17日轟下本季新高58分，連18場得分破30，如此兇猛的火力表現仍然輸球，難怪他賽後走進休息室前，氣到一把推開攝影師，不想繼續被跟拍。

(中時電子報)