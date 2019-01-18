陳思寬今就任中經院長 台大教授籲率院務轉型

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旺報

中經院今(18)日舉行董事長暨院長就職典禮，自去年9月4日曹添旺接任董事長，到院長陳思寬確定在11日正式就任，足足花了4個多月的時間，兩大首長終於全部就定位，二人能否闖出一番新氣象，各界都在看，對此台大國企系教授陳厚銘則呼籲，期盼兩位新首長能帶領中經院轉型，並建立智慧化政策決策模式庫。

中經院長期以來擔任國家的經濟發展與產業政策智庫，提供政府建言，為社會各界所肯定。中經院主要工作項目，包含擘劃國家永續發展與經濟產業政策、成為重大經濟與產業政策議題的導航者與預警者、提供產業發展策略的知識與分析以協助產業發展、引領政策思潮，並成為國內外重要經濟領域知識之交流平台、培養政策分析與評估的專業人才等五項任務。

政策智庫必需以深厚的知識為基礎，對於國家的重大政策進行研究並提出建議，協助政府引導國家發展。陳厚銘認為，台大同意台大國企系教授陳思寬借調擔任中經院院長，可創造雙贏，共同為台灣經濟把脈，提出有效的經濟發展良方。藉由台大經濟及管理相關系所基礎研究能量的加持，中經院可進一步深化其政策研究的學術基礎，大幅提升中經院政策研究的深度與廣度。

陳厚銘指出，要突破目前台灣的經濟發展瓶頸，光提出政策的研擬與規劃是不夠的，落地實踐的行動方案才是關鍵。政府與智庫花太多精力在know what與know why上，而較不重視know how方案的執行與調整，殊不知know how才是政策成功的金鑰所在。

陳厚銘期許，中經院除了替政府擬定政策外，亦應從解決問題（problem solving）導向的思維，協助政府落實並調整政策之執行。簡言之，中經院必須調整其角色扮演，從原有分析與規畫者的角色提升及轉化為實踐者，經由做中學來調整政策，尋求最佳可行的執行政策方案。

陳厚銘呼籲中經院，能進一步強化其機構核心競爭力，建立一完善的智慧化政策決策支援系統(模式庫)，並能即時及數位化地提供美中貿易、金融海嘯等對重大經濟議題台灣的對策及解決方案，落實中經院成為台灣重大經濟與產業政策議題的導航者，協助台灣產業發展，並加速中經院成為國內外首屈一指的經濟知識交流平台。

(旺報 )

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