正妹一篇「深夜下班文」 無端逼哭上萬網友

2019年01月18日 11:12 中時電子報 張達智

「現在是凌晨一點多，23：00才從公司下班打開手機，沒有半通未接......」，女網友在網路發表的一篇「深夜下班文」，背後竟藏著巨大洋蔥，讓上萬網友哭紅眼。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，說她兩年前剛從台南調職回高雄正巧遇到過年大檔，年前一個月幾乎每天都是快23點才離開公司。當時只要超過22：30手機就會響，電話的另一頭傳來阿嬤的聲音：「涵涵~妳昧鄧來啊沒？戈抵公司嗎？甘嘸昧回家？(台語)」。

女網友說，有時候因為貨拆不完事情多又回不了家，情緒一上來很「阿雜」就回：「吼我還在上班，妳不要打來啦」，阿嬤就會緊張的說：「賀賀賀！哇麥卡麥卡！咖緊鄧來(台語)」。

雖然阿嬤這麼說，但女網友表示，只要自己又太晚下班，阿嬤還是會打電話，不知不覺也就習慣在22：30接到阿嬤的電話。

然而，女網友的阿嬷在去年初過完年沒多久過世了，因事出突然她來不及跟阿嬤說再見。之後因為留職停薪半年沒上班，也漸漸淡忘接到阿嬤電話的感覺。

直到昨日女網友23：00下班與同事踏出漆黑的公司，她驚覺「手機怎麼這麼安靜？怎麼沒有電話了.....打開手機一通未接也沒有.....」。女網友說自己還在等，等看看會不會有電話，等看看會不會有熟悉的聲音，問我：「涵涵~妳昧鄧來沒？」。

這篇「深夜文」後勁十足，就連《爆怨公社》小編都留言「看完這篇小編不禁小難過了起來...人，真的要珍惜當下!!不要等到失去了才在後悔」。而眾多網友更是深受感動，紛紛留言「看完都淚崩了...」、「我也是一直在等那個熟悉的電話，叫我回家吃飯」、「我能體會最後一通電話真的感覺」、「我手機上也一直存著阿嬤家的電話，深怕哪一天打給我時，我忘了這隻號碼是誰的⋯」。

(中時電子報)