高雄網友貼破路對比圖 大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」

2019年01月18日 11:10 中時電子報 邱珮畇

住在高雄鳳山文山特區的網友，方才在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，韓國瑜上任不到一個月路便平了，他大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」。(韓國瑜後援會)

住在高雄鳳山文山特區的網友，方才在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，韓國瑜上任不到一個月路便平了，他大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」。(韓國瑜後援會)

新任高雄市長韓國瑜昨首度赴市議會施政報告與備詢，被民進黨議員李喬如嗆路平政見「做不到啦」。然而，住在高雄鳳山文山特區的網友，方才在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，韓國瑜上任不到一個月路便平了，他大讚韓市府「路見不平 馬上鋪平」。並說詐騙黨員在那嘴炮刷存在感找別人麻煩的同時，看看人家早已經在做事了!

韓國瑜昨首度赴市議會施政報告與備詢，民進黨市議員李喬如、林智鴻等分別對韓國瑜選前12項政見、及路平等政見，可說是火力全開，林智鴻質詢，針對韓是否能在一年內把路補平，韓說，會讓最迫切的蛋黃區先做，李喬如則嗆韓國瑜路平政見「做不到啦」。對於韓國瑜的備詢處女秀，網友們紛紛回應「民進黨這些議員真的都不知羞恥嗎？」

然而，住在高雄鳳山文山特區的譚姓網友，方才在「韓國瑜後援會」發住處附近馬路前後比較圖，並說「路見不平 馬上鋪平」。

譚姓網友說「這裏是媲美高雄美術館的鳳山文山特區（青年路二段），住在這10幾年了，但這個高質感的地方卻是有如未開發城市和如工業區的馬路，整個破到不行，重補也東凹一塊西凸一塊的，新政府上任不到一個月，什麼是效率，什麼是用心，什麼才是與我們生活最貼切的，什麼是我們市民最有感的，而且是可以馬上做到的，就是這個我們市民最基本的民生需求。只能說給韓市府一個大大的👍」

譚姓網友批「詐騙黨員在那嘴炮刷存在感找別人麻煩的同時，看看人家早已經在做事了，我們高雄有你們那些議員們還真的是很悲哀阿！都為你們感到可憐。」

網友們說「今天早上開車經過也嚇一跳，這個路面平整的太厲害了」、「好筆直的線啊」、「往昔的黃金路一夕變成柏油路，有人要不高興了，呵呵」、「上任不到一個月，很多市長還在懵懂，韓市長已經做了多少事？」、「投對人了⋯」、「我幾乎每天都要走這條路，交通雖然比較壅塞但是走在平路上的感覺真好，忍了這麼多年以後不能在讓昏庸的冥近擋在高雄執政了。」、「韓總真的是為高雄做事，看不懂綠酸在卡什麼！連高雄的進步都不管了嗎！」、「民進黨貪都來不及了，那有時間管高雄人的死活！」

(中時電子報)