葛來儀為何力挺口譯哥？他三點解析神打臉

美戰略暨國際研究中心顧問葛來儀。（圖/新華社資料照片）

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中時電子報
/整理報導

「口譯哥」趙怡翔出任駐美代表處政治組組長消息，引爆各界怒火，更強烈打擊外交領域士氣。沒想到連美國都來參一腳，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀發文力挺口譯哥，但律師葉慶元卻發現葛來儀所待的CSIS，卻接受總統蔡英文的長期資助，也難怪葛來儀要發文力挺口譯哥呀！

口譯哥人事案引發軒然大波，除了趙年僅31歲又資歷空洞且未經外交特考，以政治任命之姿「空降」文官職銜，讓各界不滿，但口譯哥依舊紋風不動。沒想到此時，美國也參一腳，身為美國人的葛來儀居然推文指稱，對「口譯哥」趙怡翔的攻擊毫無根據，「台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色」，美國人堂而皇之對台灣官員任命比手畫腳，又掀起了另一風波。

葉慶元於臉書發文表示，葛來儀力挺口譯哥的幕後，是蔡英文政府每年捐了至少50萬美金，給她任職的智庫。

以目前的公開資訊，葉慶元表示能確定的事實有三個：

1.蔡政府於2017年捐助了「超過」50萬美元給CSIS（對照: 中國對CSIS的捐助不到10萬美元且只限商學教育項目)。

2.蔡政府捐助項目包含「區域研究」。

3.葛來儀女士現正主持蔡政府大力捐助此「區域研究」下一個叫「中國實力」的子項目研究計畫。

對於外界沸沸揚揚的爭議，口譯哥在接政治組組長後，今（19日）出席台灣智庫「全球台灣研究中心」研討會，終於公開露面。記者問他對於外界對他外派華府引起的爭議，是否會影響他的工作表現，卻遭現場主持人的阻止；而詢問口譯哥會為台美關係帶來什麼新的思維？他沒回答這個問題，僅說會為駐美代表處推動台美關係發展。

(中時電子報)

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