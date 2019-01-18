澀水侏儸紀公園入口 中校村長把守

2019年01月18日 11:54 中時 沈揮勝

陸軍中校退役的陳秋坤當選大雁村長，他家正好坐落侏儸紀公園入口，守護這塊全台首要的生態寶地，成了他的重要任務。（沈揮勝攝）

全球可能僅此1棵，「二回羽狀複葉、無回脈」伊藤氏原始觀音座蓮，藏身幽暗深谷。（沈揮勝攝）

澀水侏儸紀公園，數十萬棵樹蕨密度驚人。（沈揮勝攝）

全球僅日月潭局部地區分布之纖紅蜻蜓。（沈揮勝攝）

埔里鎮桃米里水上平台瀑布，目前需借道澀水水上平台。（沈揮勝攝）

中校村長的家，坐落澀水侏儸紀隘口，行經茶園過後，更裡面所呈現的是自然原始景觀。（沈揮勝攝）

迷你型豆娘「棋紋鼓蟌」，爭奪領域互相追逐。（沈揮勝攝）

魚池鄉大雁村澀水社區是台灣物種最豐之地；社區後山的水上平台，數10萬株樹蕨密集分布，林務局立牌定名「侏儸紀公園」；去年底地方公職人員選舉，中校退役的陳秋坤當選村長，他的住處同時也是社區進入侏儸紀的最後一戶，把關守護，成其重要職志。

陳秋坤同時擔任社區協會總幹事。從前年開始，通往水上平台的步道、棧道與枕木步階陸續腐損，他與與社區理事長蘇水定及蘇福來、盧薰遠、蘇武田、蘇義松等熱心居民即經常性主動修補，但有些損壞規模實非志工所能承擔，於是在去年初提案向林務局爭取協助。

6月，林務局南投林管處的承包商進駐，針對水上平台溪谷中之1號至4號橋之護欄繩索，更換強化為鋼纜，而接近步道末端的野溪支流，也增闢1座小橋，以因應雨季溼滑時遊客行的安全；步道末端轉右岸東側之山麓棧道，拆除舊料重建，去年底全線恢復通暢。

陳秋坤老宅，是整個社區最深山的1戶，位置剛好把守侏儸紀公園、水上平台的入口，屋旁的茶園，也正好是最後1塊墾作地；換句話說，遊客過了村長家，再往前所看到的，全會是天然景觀。立足其庭院，大有「一夫當關、把守自然」的氣勢。

學術界調查，魚池鄉五城村、大雁村與埔里鎮桃米里的山區，為台灣地區單一面積，生物物種密度最高的地區，有著「台灣生態基因庫、挪亞方舟」美稱，包括全球只剩寥寥數十棵的伊藤氏原始觀音座蓮、全世界分布最狹隘纖紅蜻蜓，都在澀水地區現蹤。

其中桃米里生態最豐的區塊，也必需借道澀水「侏儸紀」進入；陳秋坤期盼將侏儸紀、水上步道定位為生態親子步道，並與荒野保護協會及桃米社區發展協會共同探討，如何讓兩村里的生態區連線、資源共享與守護。

(中時 )