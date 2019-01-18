冬陽再現 周日下午變天冷氣團將報到

今起至周日是難得的好天氣，冬陽再現，可把握機會出遊。（資料照／歡光局提供）

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氣象局表示，今（18）日白天起隨著冷空氣減弱、陽光照射，氣溫明顯回升，各地高溫都可到21℃以上，中南部甚至可達25至27℃。但入夜後各地低溫仍在16至18℃，日夜溫差相當大。周末的天氣差不多，周日（20日）下午起變天，鋒面通過，下周一大陸冷氣團報到，溫度大幅下降。

氣象局說，明天台灣附近吹微弱偏東風，天氣穩定，各地大都陽光普照，僅東半部及北部山區有零星降雨。晨間稍涼、白天舒適溫暖，日夜溫差可達7、8度。周日午後鋒面通過，下周一大陸冷氣團南下，氣溫下降。下周二至下周四仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷，須注意保暖。

降雨方面，周日至下周二上半天水氣較多，北部及東半部斷斷續續降雨，中部地區雲量多，也有零星飄雨機率，南部則為多雲到晴的天氣。下周二下半天逐漸轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，只剩下東半部及北部山區小範圍降雨。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，今日白天北台灣及東半部雲量減少，中南部晴時多雲，各地冬陽再現，北台灣約可升至23℃左右，中南部高溫約在26至28℃。明日至周日上午繼續回暖，各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、日夜溫差大。

吳德榮說，周日下午至下周四（24日）另一波較強冷空氣南下，各地都有降雨機率。但下周二白天起降雨停歇、天氣好轉，轉為乾冷。這波冷空氣強度如何？據歐洲氣象模式模擬，下周一晚上起冷空氣已達大陸冷氣團強度；下周二晚至周三清晨，更有達到強烈大陸冷氣團的機率。

天氣風險公司也預估，今起至周日上午都是難得的好天氣，但周日下半天冷高壓再度發威，冷空氣再度南下，也會伴隨水氣，預計影響到下周一、二，接下來則轉為乾冷。要留意的是下周二、三冷空氣最強，沿海或空曠地區的低溫甚至可能降到11、12℃。

(中時 )

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