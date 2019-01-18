獨派民調：2020總統大選 只有他破五成支持度

2019年01月18日 11:34 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

由獨派大老辜寬敏（右）新成立的「台灣制憲基金會」18日公布「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果，有49.3％的民眾不支持台北市長柯文哲參選2020總統大選，42.1％的民眾表示支持，與去年12月的調查結果比較，下降6.1％。（張鎧乙攝）

由獨派大老辜寬敏（右）新成立的「台灣制憲基金會」18日公布「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果，支持前閣揆賴清德參選2020總統大選以50.8％，勝過蔡英文總統24.7％，不過與去年底12月調查顯示，蔡總統支持比例上升7.4％。（張鎧乙攝）

由獨派大老辜寬敏新成立的「台灣制憲基金會」今公布成立後第一份民調，49.3％的民眾不支持台北市長柯文哲參選2020總統大選，42.1％的民眾表示支持；與2018年12月的調查結果比較，蔡英文總統支持度上升後，支持柯文哲參選2020總統的比例下降6.1個百分點。支持前閣揆賴清德參選2020總統大選有50.8％的支持度。

此外，支持前閣揆賴清德參選2020總統大選以50.8％，勝過蔡英文總統24.7％，不過雨2018年底12月調查顯示，蔡總統支持比例上升7.4％。

台灣制憲基金會將於1月18日上午發布「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果；問卷內容分為，總統滿意度／新任院長人選支持度、國族認同、制憲、兩岸關係與習近平談及2020總統大選。

台北市長柯文哲是否參選2020總統，備受外界關注，也被視為藍綠兩大政黨最大勁敵，不過這份民調，柯文哲相較去年底，支持參選度呈現下跌，支持最大區域，以桃竹苗50.8％，不支持以雲嘉南最高，為57.6％。

在黨派部分，支持柯文哲參選下屆總統以新黨63.5％、時代力量54.0％及中間選民50.4％最高；有趣的是，國民黨也有43.9％高過民進黨28.9％；年齡層還是以20到39歲支持度最高，高達58.8％。

在滿意度上，2018年底縣市長選舉後對蔡英文總統的表現感到滿意33.3％，與2018年12月的調查結果比較，上升14.3個百分點；在任命新閣揆上，43.8％支持由蘇貞昌接任行政院長，39.2％不支持。

(中時 )