獨派民調：2020總統大選 只有他破五成支持度

前行政院長賴清德。(中央社)

友善列印
中時
由獨派大老辜寬敏（右）新成立的「台灣制憲基金會」18日公布「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果，有49.3％的民眾不支持台北市長柯文哲參選2020總統大選，42.1％的民眾表示支持，與去年12月的調查結果比較，下降6.1％。（張鎧乙攝）
由獨派大老辜寬敏（右）新成立的「台灣制憲基金會」18日公布「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果，支持前閣揆賴清德參選2020總統大選以50.8％，勝過蔡英文總統24.7％，不過與去年底12月調查顯示，蔡總統支持比例上升7.4％。（張鎧乙攝）

由獨派大老辜寬敏新成立的「台灣制憲基金會」今公布成立後第一份民調，49.3％的民眾不支持台北市長柯文哲參選2020總統大選，42.1％的民眾表示支持；與2018年12月的調查結果比較，蔡英文總統支持度上升後，支持柯文哲參選2020總統的比例下降6.1個百分點。支持前閣揆賴清德參選2020總統大選有50.8％的支持度。

此外，支持前閣揆賴清德參選2020總統大選以50.8％，勝過蔡英文總統24.7％，不過雨2018年底12月調查顯示，蔡總統支持比例上升7.4％。

台灣制憲基金會將於1月18日上午發布「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調結果；問卷內容分為，總統滿意度／新任院長人選支持度、國族認同、制憲、兩岸關係與習近平談及2020總統大選。

台北市長柯文哲是否參選2020總統，備受外界關注，也被視為藍綠兩大政黨最大勁敵，不過這份民調，柯文哲相較去年底，支持參選度呈現下跌，支持最大區域，以桃竹苗50.8％，不支持以雲嘉南最高，為57.6％。

在黨派部分，支持柯文哲參選下屆總統以新黨63.5％、時代力量54.0％及中間選民50.4％最高；有趣的是，國民黨也有43.9％高過民進黨28.9％；年齡層還是以20到39歲支持度最高，高達58.8％。

在滿意度上，2018年底縣市長選舉後對蔡英文總統的表現感到滿意33.3％，與2018年12月的調查結果比較，上升14.3個百分點；在任命新閣揆上，43.8％支持由蘇貞昌接任行政院長，39.2％不支持。

(中時 )

葛來儀為何力挺口譯哥？他三點解… 王金平參選2020 時力支持度高過…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。