中國大使警告加拿大若禁華為5G會有後果

2019年01月18日 13:39 工商 賴瑩綺

香港經濟日報報導，中加關係急劇惡化，中國駐加拿大大使盧沙野警告加方，如果禁止中國電訊設備商華為向加拿大提供5G網絡設備，將會有後果。

盧沙野當地時間17日在一個記者會發表上述講話，但沒有進一步闡釋，僅表示希望加拿大政府「作出明智的決定」。加拿大目前正研究5G網路的安全影響，但與一些盟國不同的是，加拿大尚未宣布禁止華為的設備。

盧沙野指出，兩國的經濟關係可以修補，目前僵局可透過談判解決。

盧沙野又為中國拘捕兩名加拿大人辯護，批評加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟，而孟晚舟並沒有違反該國法律，形容加拿大拘捕孟晚舟是暗算朋友，要求加拿大總理杜魯多不要尋求國際支持，向中國施壓。

盧沙野又稱，加拿大外長方慧蘭（ChrystiaFreeland）不應在達沃斯論壇期間，試圖爭取其他國家在中加爭端中對加拿大的支持。稱如果加拿大真的有意解決問題，就不應該這麼做。中方希望加拿大採取任何行動之前要三思。

對此，方慧蘭表示，加拿大無意改變做法，強調加方每日將持續與盟友討論相關形勢，重申扣留孟晚舟的做法是根據國際法則進行，當中不涉及政治。

中加關係自加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟之後，急速降至冰點。中國法院14日改判加拿大毒販謝倫伯格（RobertSchellenberg）死刑。杜魯多立即公開批評這是「專橫決定」、方慧蘭稱死刑判決「不人道」，向中國駐加大使表示要求赦免；中國外交部則譴責加拿大的言論不負責任，拒絕加方提出的赦罪要求。

而康明凱和另一名加拿大商人斯帕弗（MichaelSpavor）都是在加拿大逮捕孟晚舟之後，遭到中國拘留。

(工商 )