新北市119消防節 宣示打造五安城市

新北市政府將於1月19日消防節上午9時30分在板橋第一運動場前運動廣場舉辦宣導活動，今天上午舉辦活動記者會。（譚宇哲攝）

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新北市政府將於1月19日消防節上午9時30分，在板橋第一運動場前運動廣場舉辦宣導活動，除了宣示打造消防、警政、環境、衛生及建築等五大公共安全城市，當天也將進行車禍救助、地震、滅火等聯合戰術演練，還有30個活動宣導攤位，參加闖關活動就有機會領取消防車積木組、消防猛男月曆等好康。

新北市副市長謝政達今天上午主持新北消防節宣導活動記者會，勉勵局處同仁要落實「簡政便民、行動治理、智能城市」施政方針，針對消防、警政、環境、衛生及建築等五大公共安全議題，全方位架構安全網絡，為市民打造一個安全城市。

謝政達表示，衛生安全要以食安五環零擔憂為目標，讓市民吃得安心又安全；環境安全要以低碳永續零霾害為目標，讓市民免於空氣汙染迫害；在建築安全則以全齡建設零距離為目標，改善公共建築物無障礙設施設置，並推動房屋健檢計畫。

另外警政安全要以交通治安零死角為目標，成立全國獨有情資整合中心，運用「全方位3D科技維安網」，讓市民快樂出門平安回家；消防安全必須以科技防災零時差為目標，以智慧科技輔助人力，分秒必爭搶救人命，這些是市府團隊對市民的承諾，要一步一腳印踏實地去做。

消防局長黃德清說，新北市消防節慶祝宣導活動訂於1月19日上午9時30分至中午12時30分在板橋第一運動場前運動廣場舉行，現場將整合五大公安維護能量，進行聯合戰術演練，更跨局處設置多元宣導攤位，參加闖關活動還能兌換精美紀念品，歡迎市民朋友們攜家帶眷共襄盛舉。

(中時 )

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