防獼猴為害 農作電網圍籬補助開始申請

2019年01月18日 11:50 中時 廖德修

農委會林務局表示，凡擁有0.2公頃以上農地，所種植的蔬果、薯類、豆類或水稻等作物，有遭受台灣獼猴危害情形者，自即日起至3月底前，可向所在地鄉鎮區公所申請電圍網架設補助。

為推廣電圍網防治獼猴危害農作，林務局自2016年起在新竹縣關西鎮、雲林縣古坑鄉、台東縣東河鄉、屏東縣滿州鄉，陸續設置5個電圍網示範區；試驗後作物收成由設置前的2至4成提升至7至9成，效果良好，且只要1至2年便可回本。

農民申請件數方面，2016年有8個地方政府45件，2017年提升至9個地方政府216件，去年則核定245件。可見農民逐漸接受電圍網的防治方式，林務局提醒農民在3月底前至附近當地鄉鎮區公所申請補助設置。

林務局強調，標準電圍網的特點是使用間隔1.5至2.5秒輸出直流電流脈衝的電牧器，且設有接地線並將電導線高架，而且要同時接觸正、負電流才會受到電擊，但不會傷及動物，只會產生痛感。標準電圍網不僅可防止獼猴為害，甚至可防治野兔、野豬、梅花鹿或山羌等動物，功能較為全面。

要注意的是，農民如果未使用電牧器為電源，而是直接使用家用交流電接電，則容易導致人員因誤觸而造成傷亡。林務局呼籲，過去發生過多起不幸案例，農民務必採用電牧器作為連接電圍網的電源。

林務局表示，今年度《補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫》已開始受理申請，今年度放寬申請條件，除了果樹、蔬菜、豆類及薯類，水稻如果受獼猴危害，也都可以申請補助，政府最高補助額度維持新台幣4.5萬元。

目前最小申請面積為0.2公頃，毗鄰且不滿0.2公頃的農地可聯合申請；每筆土地超過0.2公頃且互相緊鄰農地，亦可申請共同架設電圍網、共用電牧器，降低電圍網支出及人力施作成本，擴大防治成效。

(中時 )