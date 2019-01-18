陳炳甫得票破5萬要跳水 陳思宇酸：不希望變成膚淺政治

台北士林、大同區立委補選下周末登場，「柯家軍」陳思宇今赴士林華榮街市場掃街。（吳堂靖攝）

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台北立委補選下周末登場，各陣營動作頻頻，藍營陳炳甫昨找來黨內中央委員連勝文合拍宣傳影片，更發出「祭品文」，宣告若得票超過5萬票，將到大同運動中心游泳池跳水。對此，「柯家軍」陳思宇暗諷，選舉比的是政見，不希望變成一個很膚淺、表象的政治文化。

面對選前最後一個周末，綠營何志偉20日舉辦音樂會活動造勢，找來前後任閣揆蘇貞昌、賴清德站台，至於藍營陳炳甫也找來連勝文拍影片、邀請高雄市長韓國瑜北上助陣。相較於藍綠陣營找來大咖衝刺選情，「柯家軍」陳思宇則緊黏台北市長柯文哲，被認為亮點稍嫌不足。

陳思宇今赴士林華榮街市場掃街，她受訪表示，本來有安排千歲宴活動，但因之前有暴力事件，忍痛以安全為考量取消，目前20日沒有大型造勢活動，跟市長更希望可以走入基層，當天會以走路的方式，爭取大家的認同。

面對對手出動大咖，是否擔心激出藍綠支持者出來投票，導致「柯家軍」招牌失靈？陳思宇表示，立委補選最重要是讓人民知道我們可以做甚麼、我們想做甚麼，跟市長會用最樸實、最認真的態度傾聽基層聲音，這也是20日用走路方式，一步一腳印去爭取認同的原因。

對於陳炳甫昨在臉書發布與連勝文合拍的宣傳影片，影片中連勝文發出祭品文，若陳炳甫得票超過5萬票，將到游泳池跳水。對此，陳思宇表示，立委補選比的是政見，不希望政治文化變成一個很膚淺、表象的政治，媒體追問若屆時選舉超過5萬票，有想要作甚麼嗎？陳說，目前皆以勝選為最主要的考量，現在只有一個目標，就是努力的選贏！

由於有民眾因柯文哲取消重陽敬老金遷怒志工，是否擔心因此影響選情？陳思宇表示，這幾天確實有大量海報、旗幟遭破壞，甚至有志工被暴力相向，呼籲大家選舉只是一時，希望大家可以更理性、更溫柔看待這次補選。

至於綠營對手何志偉影射浪費媒體資源？陳思宇表示，媒體資源是大家共享的，會努力做好自己的事，不必作太多的評論。

(中時 )

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