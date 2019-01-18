還想騙？ 騙扁小子自稱中風聲請停審 被法院駁回

騙扁小子黃琪被控詐欺罪，日前出庭後自稱中風還具狀聲請停止審判，合議庭調查評議後今駁回聲請。（中時資料照／王己由攝)

友善列印
中時

曾以算塔羅牌詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，一再涉及詐騙案，去年12月18日因詐騙車商開走名車一週涉及詐欺等罪，到台北地方法院出庭時，原本纖細身材，留著飄逸中長髮的黃琪，竟坐著輪椅、體形發福猶如中年大叔，驚人轉變讓外界印象深刻，他當時自稱中風還具狀聲請停止審判，並聲請指定鑑定病情，合議庭調查評議後，今(18)日駁回聲請。

25歲的黃琪，本名黃照岡，他具狀聲請說，去年4月11日至台大醫院接受腦部血流單光子斷層掃描報告，經診斷「疑似輕度知能障礙、疑似抗磷脂質抗體症候群」，因腦灌注異常，也不斷有暫時性腦缺血的病況。另提出去年7月2日至4日到奇美醫院就診診斷證明，指稱還有暫時性腦缺血脂情形，客觀上應已無法在法庭為自己答辯，為保護利益，才具狀聲請停止審判，並聲請指定醫療院所對他進行相關病情鑑定。

合議庭調查後，認為台大醫院、奇美醫院診斷證明書，開立的診斷僅為「疑似」，且他在就診時的意識都正常，並可進行日常生活活動，加上未接受醫師建議進行檢查輕度知能障礙鑑別所需的篩檢，亦未就這些疾病進行追蹤檢查，很難認定他目前已確診患有「輕度知能障礙、抗磷脂質抗體症候群、腦缺血」等疾病，依他所提資料，不足證明有因疾病不能到庭或影響正常在庭表達能力等情狀，沒有病情進行鑑定必要。

合議庭另參酌黃琪去年11月27日、12月18日兩次到庭陳述狀況，及他還有輔佐人及辯護人在庭協助辯護並維護權益情況，聲請停審，與法律規定不符，無從准許，應予駁回。

(中時 )

喝花酒性招待 幫業者省1.8億罰金… 《全台最速報》國道驚魂！３大車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。