還想騙？ 騙扁小子自稱中風聲請停審 被法院駁回

2019年01月18日 12:13 中時 王己由

曾以算塔羅牌詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，一再涉及詐騙案，去年12月18日因詐騙車商開走名車一週涉及詐欺等罪，到台北地方法院出庭時，原本纖細身材，留著飄逸中長髮的黃琪，竟坐著輪椅、體形發福猶如中年大叔，驚人轉變讓外界印象深刻，他當時自稱中風還具狀聲請停止審判，並聲請指定鑑定病情，合議庭調查評議後，今(18)日駁回聲請。

25歲的黃琪，本名黃照岡，他具狀聲請說，去年4月11日至台大醫院接受腦部血流單光子斷層掃描報告，經診斷「疑似輕度知能障礙、疑似抗磷脂質抗體症候群」，因腦灌注異常，也不斷有暫時性腦缺血的病況。另提出去年7月2日至4日到奇美醫院就診診斷證明，指稱還有暫時性腦缺血脂情形，客觀上應已無法在法庭為自己答辯，為保護利益，才具狀聲請停止審判，並聲請指定醫療院所對他進行相關病情鑑定。

合議庭調查後，認為台大醫院、奇美醫院診斷證明書，開立的診斷僅為「疑似」，且他在就診時的意識都正常，並可進行日常生活活動，加上未接受醫師建議進行檢查輕度知能障礙鑑別所需的篩檢，亦未就這些疾病進行追蹤檢查，很難認定他目前已確診患有「輕度知能障礙、抗磷脂質抗體症候群、腦缺血」等疾病，依他所提資料，不足證明有因疾病不能到庭或影響正常在庭表達能力等情狀，沒有病情進行鑑定必要。

合議庭另參酌黃琪去年11月27日、12月18日兩次到庭陳述狀況，及他還有輔佐人及辯護人在庭協助辯護並維護權益情況，聲請停審，與法律規定不符，無從准許，應予駁回。

(中時 )