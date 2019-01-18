收受烏魚胗20斤 監院彈劾雲林前鄉長

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雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常自2010年3月1日至2016年7月1日，擔任雲林縣口湖鄉鄉長，依地方制度法第57條第1項規定，對外代表口湖鄉，綜理鄉政，但他2016年間收受鄉民交付的烏魚胗20斤，作為裁示錄用林○○成為口湖鄉正式清潔隊員對價，違失情節重大。監察院昨審查通過並公布監委林雅鋒、陳小紅提案，彈劾蔡永常，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監委指出，按地方制度法第57條第1項前段規定，鄉公所置鄉長1人，對外代表該鄉，綜理鄉政。同法第8條規定，鄉長適用公務員服務法；行為有違法、廢弛職務或其他失職情事，準用政務人員懲戒規定。

監委表示，蔡永常對於收受賄賂共計烏魚胗20斤，辯稱是基於私人禮尚往來的餽贈，但經查發現，蔡永常例外親自親筆批示林○○成為清潔隊員的行政流程，迥異於以往行政慣例，與蔡永常收受烏魚胗20斤顯有對價關係，因此蔡永常收受賄賂的違失事證，已足認定。

同時，蔡永常業經臺灣雲林地方法院以不違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑5年，褫奪公權4年，扣案犯罪所得6仟元沒收。蔡永常時任雲林縣口湖鄉鄉長，未能廉潔自持，反而運用綜理鄉務職權，於2016年間收受鄉民交付的烏魚胗20斤，作為其裁示錄用林○○成為該鄉正式清潔隊員對價，收賄行為已損及機關良好形象。

監委表示，被彈劾人所為，除觸犯貪污治罪條例外，並有違公務員服務法第1條、第5條、第6條、第16條與公務員廉政倫理規範規定，嚴重敗壞官箴及地方機關首長形象，影響民眾對公務人員清廉操守與公正執行職務觀感甚鉅，爰移付懲戒。

(中時 )

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