蘇貞昌視察新北較勁意味濃　侯友宜低姿態表尊重

2019年01月18日 13:08 中時 吳岳修

行政院長蘇貞昌18日前往新北市金山區中角沙珠灣視察遊憩環境改善情形，這是蘇貞昌敗選接任行政院長後第一個新北市行程，新北市長侯友宜特地取消原本行程改陪院長，兩人互動格外引人注意，蘇貞昌展現積極強硬態度，要求新北市配合中央推動觀光衝浪基地，侯友宜則是全程面露微笑聆聽，他強調自已身為地方首長，對院長的尊重是必然的，也希望未來雙方都該敞開心胸合作，一起建設新北市。

蘇貞昌上午預定9時55分抵達中解沙珠灣，侯友宜特地提前抵達恭候蘇貞昌，媒體原本圍著侯友宜訪問，但侯堅持要等蘇貞昌到達後先受訪，他才會接著受訪，侯友宜強調，「這是最基本的禮貌與尊重」，也展現身為地方對中央首的態度。

「很高興回新北市」是蘇貞昌致詞時第一句話，他表示過去擔任台北縣長8年，對金山中角一帶很熟，侯市長17日在行政院會中提到建設沙珠灣為觀光衝浪基地，因此他立即決定今天就來看看。

蘇侯兩人全程互動良好，不時交頭接耳討論，但外界仍能感受到兩人暗中較勁的意味濃厚，侯友宜上任還不到一個月，但蘇貞昌提到沙珠灣時不忘虧一下侯友宜，指沙珠灣有不少有待改善的地方，包括道路指示不清、沙灘垃圾太多等，還多次提及要求新北市需配合將土地解編、解決土地分區使用的問題等。

侯友宜不願正面迎擊，全程擺低姿態面露微笑專心聆聽，他強調歡迎任何人來新北市幫忙，他都會心存感謝，未來還需要中央及周遭縣市一起合作，行政院本來就有主導權，他身為地方首長一定會全力配合，這是對院長的尊重，未來他也希望中央跟地方都能扮演好自已的角色，大家敞開心胸一起建設新北市。

(中時 )