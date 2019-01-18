《全台最速報》國道驚魂！３大車追撞１死２傷

《全台最速報》國道驚魂！３大車追撞１死２傷

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中時電子報
綜合報導

◎國道驚魂！３大車追撞１死２傷

國道3號苗栗縣西湖段南下136.2公里，18日凌晨1點多發生1輛聯結車與2輛大貨車相撞的嚴重事故，3名大車駕駛受困車內，其中1名到院前無生命跡象，另2名被救出後送醫，遭撞大車載運的貨品四散國道，全線因此封閉，車流回堵近2公里，肇事原因有待警方調查。

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(中時電子報)

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