《全台最速報》國道驚魂！３大車追撞１死２傷

2019年01月18日 12:07 中時電子報 綜合報導

◎國道驚魂！３大車追撞１死２傷

國道3號苗栗縣西湖段南下136.2公里，18日凌晨1點多發生1輛聯結車與2輛大貨車相撞的嚴重事故，3名大車駕駛受困車內，其中1名到院前無生命跡象，另2名被救出後送醫，遭撞大車載運的貨品四散國道，全線因此封閉，車流回堵近2公里，肇事原因有待警方調查。

◎一日美齒貼片夯 黑牙妹變身微笑系正妹

台中市一名20歲的遊藝場夜班服務員陳小姐，雖面貌出眾，但咧嘴一笑，只見黑一塊、黃一塊，有如斑駁牆面，令她相當自卑，在他人面前時常「難以啟齒」，甚至影響工作表現與異性緣，因此決定向牙醫師求救。經牙醫師評估後透過一日美齒貼片療程，讓她快速變身微笑系正妹。

◎張麗善展現好手藝 與安置兒圍爐共慶佳節

雲林縣長張麗善17日晚間展現好手藝，包水餃給雲林家扶中心希望學園孩子吃，並和孩子提早吃團圓飯，期許每個孩子像元寶水餃一樣，未來都可以「行行出狀元」，並送上茂谷柑祝福平安過好年。

◎高雄到底負債多少？財政局長:超過3100億

高雄市議會18日臨時會市政質詢，國民黨議員陳麗娜關心高雄實際負債狀況，財政局長李樑堅指出，加上內部隱藏債務，高市府負債已超過3100億；高雄市長韓國瑜表示，會向中央如實報告高雄沉重債務，希望爭取更多補助，或更寬鬆的政策，讓高雄更靈活發展經濟。

(中時電子報)