翁章梁宣布調降20％房屋稅 縣議員：過急就章

議員陳福成認為，房屋價2016年時調漲81％，此次降20％太少，應一次降到位讓人民有感。（張亦惠攝）

友善列印
中時
議員詹琬蓁說，貿然宣布調降20％有欠周延。（張亦惠攝）
議員蔡奇璋也說，好的政策議會都會支持，不需過急。（張亦惠攝）
議員何子凡也提醒，各方面應多加思考不要把「翁章新政變成急就章縣政」。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁16日透過新聞稿、臉書宣布房屋稅將在7月1日不動產評價委員會通過後調降20％，18日嘉義縣議會臨時會多位議員批「過於急就章」應待討論、委員會確定通過後宣布，議員何子凡則提出，應更審慎思考，否則造成「人民無感、投資客有感」背離原意，翁章梁則表示，是政策上的宣示及態度展現。

議員陳福成認為，房屋價2016年時調漲81％，此次降20％太少，應一次降到位讓人民有感，針對不動產評價委員會，若有調整空間，應讓議會各黨團派代表列席。

議員詹琬蓁說，縣長在不動產評價委員會決定前，貿然宣布調降20％，有欠周延，既然可以討論，不應急就章宣布。議員蔡奇璋也說，前任縣長一直沒宣布就是因為委員會還沒通過，只要是好的政策議會都會支持，不應過急。議員王啟澧建議，委任副縣長先跟議會協商，6月開不動產評價委員會才有共識。議員何子凡也提醒，可以理解縣長想兌現政策，但各方面應多加思考不要把「翁章新政變成急就章縣政」。

翁章梁表示，這是對房屋稅的態度和宣示，在調降比例上「當然有空間」可以再討論。

何子凡也就政策面提出看法，何子凡認為，降低房屋稅希望稅不要成為年輕人返鄉置產的推力，但有多少年輕人擁有房子？目前因為投資客的關係，很多房價偏高，縣長的出發點也許是善意，但結果反而幫助到富人，造成「一般老百姓無感，投資客卻有感」提議是否能以1戶自用住宅為限，或是以比例調。

財稅局長蕭俊明強調，2016年調漲前，嘉義縣從沒漲過房屋稅，若以1984年相比，實際降幅為55.2％，而若照議員陳福成所提的50％則低於1984年舊單價，明顯不合理，蕭也解釋，這次調降的幅度是依行政院主計處重要經濟生活指標－家戶可支配所得為參考，本次調降20％後，單價位居全國第18，與家戶可支配所得排名相符，並非毫無依據的決策。

(中時 )

移民署禁止外配入國申請案 監委… 高雄美女議員黃捷不脫學生氣息 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。