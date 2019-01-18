翁章梁宣布調降20％房屋稅 縣議員：過急就章

2019年01月18日 13:10 中時 張亦惠

議員詹琬蓁說，貿然宣布調降20％有欠周延。（張亦惠攝）

議員蔡奇璋也說，好的政策議會都會支持，不需過急。（張亦惠攝）

議員何子凡也提醒，各方面應多加思考不要把「翁章新政變成急就章縣政」。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁16日透過新聞稿、臉書宣布房屋稅將在7月1日不動產評價委員會通過後調降20％，18日嘉義縣議會臨時會多位議員批「過於急就章」應待討論、委員會確定通過後宣布，議員何子凡則提出，應更審慎思考，否則造成「人民無感、投資客有感」背離原意，翁章梁則表示，是政策上的宣示及態度展現。

議員陳福成認為，房屋價2016年時調漲81％，此次降20％太少，應一次降到位讓人民有感，針對不動產評價委員會，若有調整空間，應讓議會各黨團派代表列席。

議員詹琬蓁說，縣長在不動產評價委員會決定前，貿然宣布調降20％，有欠周延，既然可以討論，不應急就章宣布。議員蔡奇璋也說，前任縣長一直沒宣布就是因為委員會還沒通過，只要是好的政策議會都會支持，不應過急。議員王啟澧建議，委任副縣長先跟議會協商，6月開不動產評價委員會才有共識。議員何子凡也提醒，可以理解縣長想兌現政策，但各方面應多加思考不要把「翁章新政變成急就章縣政」。

翁章梁表示，這是對房屋稅的態度和宣示，在調降比例上「當然有空間」可以再討論。

何子凡也就政策面提出看法，何子凡認為，降低房屋稅希望稅不要成為年輕人返鄉置產的推力，但有多少年輕人擁有房子？目前因為投資客的關係，很多房價偏高，縣長的出發點也許是善意，但結果反而幫助到富人，造成「一般老百姓無感，投資客卻有感」提議是否能以1戶自用住宅為限，或是以比例調。

財稅局長蕭俊明強調，2016年調漲前，嘉義縣從沒漲過房屋稅，若以1984年相比，實際降幅為55.2％，而若照議員陳福成所提的50％則低於1984年舊單價，明顯不合理，蕭也解釋，這次調降的幅度是依行政院主計處重要經濟生活指標－家戶可支配所得為參考，本次調降20％後，單價位居全國第18，與家戶可支配所得排名相符，並非毫無依據的決策。

(中時 )