高雄美女議員黃捷不脫學生氣息 騎機車質詢跑攤

2019年01月18日 12:52 中時 林宏聰

高市議員黃捷抱著安全帽，站在議會門口等待幕僚騎機車載她跑攤。（林宏聰攝）

年僅25歲的高雄市新科議員黃捷當選後不改往日習慣，仍騎機車趕行程，全罩式安全帽沒地方放，乾脆直接抱進議場，在西裝筆挺、出入有司機的議員及官員之間顯得相當顯眼；黃捷笑說，確實有選民嫌她「太誇張，連車也不買」，但她仍衷情騎車，「歐多拜真的比較方便啊！」

時代力量高市議員黃捷17日已質詢完畢，18日仍進議事廳看看其他議員同事質詢，她說，覺得自己昨天表現不夠好，有機會就多學習。

不過，黃捷離開時，隨手拿起座位旁的全罩式安全帽，旁人察覺驚訝問她「妳都騎摩托車啊？」

黃捷說，騎機車已經習慣了，在高雄市區非常方便，當選後仍騎車到處跑，確實也有選民笑她省得太誇張，不買車也不請司機，但她一點也不覺得有問題。

今天中午黃捷要跑攤，請辦公室主任騎摩托車來載她，自己的機車則停在議會，等跑完攤再回來騎；她解釋，跑攤有個幕僚隨行比較好，而且雙載省油又環保。

議會工作人員私下透露，騎機車的議員不多，前鳳山議員蘇炎城早期也騎白牌機車來議會質詢，後來換成轎車，也買了1台紅牌重型機車，不時看他騎重機趴趴走；黃捷戴安全帽騎機車代步，讓議會看起來很清新，「年輕人省錢是美德！」

(中時 )