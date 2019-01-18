黃心娣演惡女最怕入戲粉絲報復

黃心娣分飾兩角。（周子娛樂提供）

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黃心娣因演出電視劇《稍息立正我愛你》有「國民閨密」之稱，在近期熱播的古裝劇《小女花不棄》中一人分飾兩角，與師姊林依晨、師弟林柏宏同台互飆演技，這次也是她繼五年前《蘭陵王》後再度演出古裝電視劇，劇中挑戰相同樣貌、但個性全然不同的雙胞胎角色，直呼：「實在是太過癮了！」

在《小女花不棄》劇中，率先出場的姐姐「柳青蕪」一角，從首播就獲得熱烈反響，觀眾頻喊「這款女殺手真是讓人又愛又恨」，隨劇情發展，「柳青蕪」得到的罵聲也越來越多。黃心娣倒是很享受，因為她在開拍前為了角色做很多功課，從眼神到肢體，不管是自己揣摩或跟導演討論都下足功夫。

她覺得觀眾如果對於這個角色有這麼多恨意，也代表角色詮釋到位，才能讓大家這麼入戲、恨得牙癢癢。但黃心娣擔心在路上碰到太入戲粉絲，俏皮地喊話：「我現在出門，眉毛不會畫這麼高，也不會隨身帶把劍，這樣大家應該就認不出我是柳青蕪了。」

黃心娣飾演的另一個角色「柳青妍」也登場。不同於柳青蕪的冷酷，柳青妍表面嬌媚卻暗著使壞的形象再度讓大家驚喜，「一樣會是個讓大家又愛又恨的角色。」黃心娣說，雖然對觀眾來講都是壞人，但還是必須做出有差別的壞和性格，「不只是為了區分角色，而是我覺得每種壞都是因為不同的出生背景和經歷堆疊出來，怎麼樣都是不一樣的」。該劇正於台灣愛奇藝獨播中，每週二、三、四晚上10點更新。

(中時 )

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