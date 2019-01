2019年01月18日 12:19 中時電子報 蘇士亨

周杰倫和昆凌喜迎結婚4週年紀念日,夫妻倆更飛到義大利佛羅倫斯慶祝,並且曬出合照放閃,這才發現兩人是重遊5年前約會地點,昆凌更在IG寫道「5 year challenge! More to go」,再度讓網友閃瞎眼睛。

周杰倫和昆凌各在IG貼出到義大利慶祝5年婚的照片,昆凌更貼出5年前後對比照,只見兩人重返昔日合影路牌下,不同時空下卻同樣比出愛心手勢,並寫下「5 year challenge! More to go」,宣告著要繼續攜手走下去」,放閃程度跟本破表,另外周杰倫則是寫道「We gonna start this romantic adventure“Back to Back “ 結婚周年快樂 」,濃情蜜意全寫在字句上,完全掩藏不了。

此外兩人更訂了附近一間餐廳慶祝,只見兩人深情凝視對望,愛意完全藏不住,這也讓粉絲獻上祝福,紛紛留言:「是神仙眷侶沒錯,眼睛被閃瞎了我」、「加油!要一直幸福哦」、「你們是我見過愛情最美的樣子」。

(中時電子報)