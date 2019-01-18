亞培安素驗出黴菌？亞培：了解中

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中時
林周義

亞培上月遭投訴，旗下「亞培安素沛力（香草口味）」及「原味安素菁選不甜」出現像豆花般的沉澱物，衛生局對其進行抽檢，發現同批產品均無異狀。然而另在民眾提供的單瓶產品「原味安素菁選不甜」檢出黴菌，亞培今發表聲明，表示正與衛生局深入了解中。

亞培聲明稿全文如下：

本公司產品安素沛力香草口味(批號87343RR)經臺北市政府衛生局送驗後公布之結果，以及本公司委託新加坡第三方實驗室EurofinsFoodIntegrityandInnovation以及台灣「財團法人食品工業發展研究所」之所有檢驗結果正常。

另，本公司原味安素菁選不甜(批號93768RN0)市售同批號產品亦通過臺北市政府衛生局，及上述第三方實驗室(新加坡第三方實驗室EurofinsFoodIntegrityandInnovation以及台灣「財團法人食品工業發展研究所」)之所有檢驗，結果正常。惟，另一件民眾所提供的單瓶產品(原味安素菁選不甜)，臺北市政府衛生局檢出黴菌及酵母菌，本公司正與臺北市政府衛生局進行深入了解中。

本公司產品在出廠前，皆須通過全面性、大規模之最嚴格標準的驗收檢查，我們定將持續提供安全可靠、符合所有相關規範的產品給廣大的消費者，並加強產品標示與使用方式等相關衛教，包括開罐使用前應搖晃均勻，以及如何妥善保存產品。

美商亞培股份有限公司台灣分公司

2019.01.18

(中時 )

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