周孝安熱吻袁詠琳吻功了得

Cindy和周孝安拍MV。（杰威爾提供）

友善列印
中時
Cindy和周孝安看直播。（杰威爾提供）
Cindy和周孝安直播中說悄悄話。（杰威爾提供）

最近忙拍戲的周孝安，16日晚上與Cindy袁詠琳一同線上直播，同步觀看有他演出袁詠琳最新MV〈終於勇敢了〉首播並且回答網友提問。周孝安在MV中演出Cindy現任男友，兩人有對手戲，從冷戰到單方爭吵到誤會解開，最後在車上親吻。

Cindy問周孝安，願意拍這支MV是不是因為有吻戲？周孝安開玩笑回「百分之兩百是因為有吻戲才接」，絕對不是因為劇本編寫是徐譽庭、導演是許智彥，也不是因〈誰先愛上他〉電影大賣，讓大夥笑翻。

為MV這場吻戲，Cindy在吻前刷牙，周孝安吃薄荷糖，還不約而同塗上護唇膏，周孝安形容這場吻戲要唯美的輕吻，又不能擋到Cindy的臉，只能用他右邊的嘴唇碰到Cindy，拍兩次就OK。直播時，粉絲逼問「吻Cindy的感覺」？周孝安說「好親的人」、「嘴唇軟」、「很容易入戲」，讓Cindy好害羞。

Cindy也在直播時送出專屬紅包袋，因為這次歌詞中副歌有一句「我只想大步走向前」，立刻被團隊發想把「前」改成「錢」，做成豬年紅包袋非常應景過年氣氛，1份3款，祝福大家2019都能「走向錢、賺大錢」，紅包背後還有QRCode可掃描下載聆聽新歌，應景紅包袋連周孝安都忍不住跟Cindy拿了幾份要過年包紅包用。

(中時 )

八點檔女星遭凌虐全身瘀青 台中市長盧秀燕棄百萬主播年薪從…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。