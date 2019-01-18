周孝安熱吻袁詠琳吻功了得

2019年01月18日 12:21 中時 洪秀瑛

Cindy和周孝安看直播。（杰威爾提供）

Cindy和周孝安直播中說悄悄話。（杰威爾提供）

最近忙拍戲的周孝安，16日晚上與Cindy袁詠琳一同線上直播，同步觀看有他演出袁詠琳最新MV〈終於勇敢了〉首播並且回答網友提問。周孝安在MV中演出Cindy現任男友，兩人有對手戲，從冷戰到單方爭吵到誤會解開，最後在車上親吻。

Cindy問周孝安，願意拍這支MV是不是因為有吻戲？周孝安開玩笑回「百分之兩百是因為有吻戲才接」，絕對不是因為劇本編寫是徐譽庭、導演是許智彥，也不是因〈誰先愛上他〉電影大賣，讓大夥笑翻。

為MV這場吻戲，Cindy在吻前刷牙，周孝安吃薄荷糖，還不約而同塗上護唇膏，周孝安形容這場吻戲要唯美的輕吻，又不能擋到Cindy的臉，只能用他右邊的嘴唇碰到Cindy，拍兩次就OK。直播時，粉絲逼問「吻Cindy的感覺」？周孝安說「好親的人」、「嘴唇軟」、「很容易入戲」，讓Cindy好害羞。

Cindy也在直播時送出專屬紅包袋，因為這次歌詞中副歌有一句「我只想大步走向前」，立刻被團隊發想把「前」改成「錢」，做成豬年紅包袋非常應景過年氣氛，1份3款，祝福大家2019都能「走向錢、賺大錢」，紅包背後還有QRCode可掃描下載聆聽新歌，應景紅包袋連周孝安都忍不住跟Cindy拿了幾份要過年包紅包用。

(中時 )