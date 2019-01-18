下馬威？若加禁華為5G設備 陸大使嗆後果自負

2019年01月18日 12:31 中時電子報 馮英志

近期加拿大逮捕華為財務長孟晚舟、陸先後逮捕兩名加國人疑似作為報復，兩國關係持續緊繃。此時加國正考慮加入「華為包圍網」，可能禁止使用華為5G設備，對此中國大陸駐加國大使強硬警告盧沙野加拿大禁華為的後果，還表示若加國外長想在下周世界經濟論壇找盟友對陸施壓，「是很糟糕的想法」。

加國正考慮可能禁止使用華為5G設備，中國大陸駐加國大使強硬警告盧沙野加拿大禁華為「後果自負」

根據《路透社》18日報導，雖然加拿大並未與「五眼同盟」成員一樣宣布禁用華為5G設備，但目前正在研究其設備對網路及資安的安全隱憂。對此，盧沙野透過翻譯人員表示，若華為遭禁，「我相信會有後果出現」。他敦促渥太華當局做出「明智」決定。

對於加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）下周赴瑞士參加達佛斯（Davos）世界經濟論壇時，有意將先前兩名遭陸拘捕、以及一名遭判處死刑的加拿大公民列入討論議程，並試圖尋求盟友對陸施壓，盧沙野直嗆「想趁機推動此事，會是個壞主意」。

盧沙野在加陸關係急劇惡化過程中，持續扮演「打手」角色，令西方外交圈側目。他分別在12月13日及1月9日在環球郵報（Globe and Mail）發表長篇專文，重批加國逮捕孟晚舟是「美國獵巫同謀」、「西方中心論」和「白人優越論」作祟。

原本被認為反應過於低調的加拿大政府，這幾天針對前外交官康明凱在中國大陸被審訊一事，抗議反彈力道愈來愈大，更積極爭取盟邦支持加拿大。日前也有加國學者指出，加拿大政府應採取更有力的因應措施，慎重考慮「驅逐中國駐加大使」、「與台灣關係升溫」等方案。

(中時電子報)