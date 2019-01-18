辜寬敏：請蔡英文請賴清德出來選總統

2019年01月18日 13:03 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

由獨派大老辜寬敏（如圖）新成立的「台灣制憲基金會」18日公布成立後第一份民調，支持前閣揆賴清德參選2020總統大選以50.8％，勝過蔡英文總統24.7％；辜表示，為了怕民進黨分裂，「請蔡英文請賴清德出來（選總統）」。（張鎧乙攝）

由獨派大老辜寬敏新成立的「台灣制憲基金會」今公布成立後第一份民調；針對2020總統大選，支持前閣揆賴清德參選2020總統大選以50.8％，勝過蔡英文總統24.7％；辜寬敏表示，為了怕民進黨分裂，「請蔡英文請賴清德出來（選總統）」。

此外，被問到支持誰選總統？辜寬敏說，數字是最好的答案；「提問的人，你覺得怎樣？我還要回答嗎？」

「台灣制憲基金會」是辜寬敏最新成立的基金會，推動台灣新憲法，下週三舉行宣布成立記者會，辜寬敏說，「我現再過三年、五年，就差不多了，所以成立制憲基金會。」

與2018年12月的調查結果比較，整體來說，支持蔡英文的比例上升7.4個百分點；「高屏澎」支持蔡英文的比例上升17.2個百分點，「50-59歲」上升12.2個百分點，民進黨的支持者，上升11.8個百分點；33.3％的民眾對蔡英文自2018年底縣市長選舉後的表現感到滿意，與2018年12月的調查結果比較，滿意的比例上升14.3個百分點。

在支持參選下屆總統部分，賴清德在民進黨內50.2％，蔡英文38.1％，有趣的是，雖然賴清德出來選總統，威脅國民黨較大，但是國民黨有高達57.2％高過民進黨支持者挺賴參選；時代力量及中間選民，分別51.9％、47.9％，皆高過支持蔡英文。

辜寬敏今在記者會中，被問到支持賴還是蔡選下屆總統？辜寬敏說，選舉重要是要當選，蔡總統跟賴清德都是可以代表台灣政治人物，但不是誰能做四年總統就要繼續，現在數字看起來，「若你問辜寬敏問你支持哪一個？數字是最好的答案。」

他說，大家曉得，他曾說，做四年就好，不要做八年，以前兩個總統，前四年還可以過去，但後來的四年被批評看都不能看，「蔡英文當選時，大家對蔡期待很高，我也非常意外，她提出許多改革，以前幾個男的總統，講都不敢講，但她身為女性卻提出，所以我非常歡迎蔡總統，但執行力差得多」。

辜寬敏說，對蔡抱一個那麼大期待、這麼大的欣賞，沒幾個月變成那麼大失望，不可想像是，就是叫賴清德當行政院長，「內閣改組人事權一個都不交給賴清德，賴清德一個人到台北來，其他部長都是前閣揆林全人馬，叫他怎麼做」，這是民主時代，一般國家內閣改組的常識，就是要把人事權完全交出來，最大失敗就是在這裡，所以蔡英文支持度才會下降到那麼低。

辜寬敏表示，但事實如此，「下次選舉，我可以跟大家說，現在數字，蔡英文支持度25％，賴清德51％，我還需要回答嗎？提問的人，你覺得怎樣？我還要回答嗎？」

此外，以目前態勢，蔡英文勢必參選到底，是否會有其他團體到時要推賴清德出來參選？他說，賴清德若出來，民進黨分裂，對民進黨不見得有利，但是賴清德若不出來，結果會怎樣，那蔡英文你就一定要當選喔。

辜寬敏表示，有一段時間，賴說要辭閣揆，但沒有說要競選總統，因為這樣民進黨會分裂，會無望，這應該是賴考慮的，「所以請蔡英文請賴清德出來，這樣民進黨也不會分裂」，也是為了國家，賴清德當選，對台灣有很大利益，若柯文哲當選，中國打壓更大，台灣國際立場更困難。

(中時 )