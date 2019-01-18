2020總統立委是否併選 中選會最慢2、3月拍板定案

2019年01月18日 13:02 中時 楊佳穎

針對2020總統立委選舉是否合併舉行，中選會18日辦理北區公聽會，與會的學者、選務人員及政黨代表分別從選舉制度、投票率等各方面進行考量，均傾向主流民意及慣例都是合併舉行，如今沒分開必要性。中選會代理主委陳朝建受訪表示，前兩次總統、立委都是合併同日舉行，這次也依照這樣的程序辦理，相關意見將交由委員會討論，最慢2、3月拍板定案。

陳朝建指出，有關總統、立委選舉是否合併同日舉行，中選會透過三管道聆聽各界聲音，除經民調顯示約有75％民眾希望合併舉行，在政黨意見徵詢部分，包含親民黨、民進黨、國民黨都表達支持同日舉行。他也說，在北中南公聽會辦理完成後，會將意見彙整後提交委員會審議討論。

會中，國民黨團代表、教授吳盈德指出，合併選舉可節省大量選務經費、行政成本，選民返鄉投票部分，也可減少舟車往返時間；且合併選舉有利投票率提升，若為選舉造成社會過度動盪，也實在沒必要。至於部分意見認為合併投票後，新、舊總統在就職前可能出現空窗期問題，他則說，這部分應該其他部分的考量及配套，而非成為是否分開投票的要點。

成大政治系教授楊永年也表示，過去合併已成慣例，過程也沒明顯、重大瑕疵，所以沒有不合併的道理，貿然不合併反而會產生紛爭及揣測，而交接時間過長、憲政空窗期等問題，並非中選會權責能處理，建議另案、思考完整配套。

另一方面，去年九合一選舉綁10案公投引發選務爭議，與會人員討論中也觸及《公投法》修法，建議將公投選務分開舉辦。對此，陳朝建則說，《公投法》修法已進行到機關會商程序，隨後也會就內部作業進行後續處理，盼盡快提出修正草案，將來也要由行政院、立法院審查。

(中時 )