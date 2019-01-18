公投法修法 陳朝建：各界共識盼準備期從1個月拉長

代理主委陳朝建主持公聽會。（趙雙傑攝）

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中選會舉辦總統、立委合併選舉北區公聽會。（趙雙傑攝）

去年10案公投綁九合一選舉造成諸多爭議，引發修法聲浪，中選會日前也提出七大修法重點。中選會代理主委陳朝建今指出，公投法修法部分，已進行到機關會商程序，隨後也會就內部作業進行後續處理，盼盡快提出公投法修正草案；至於2020選舉是否適用，他則說，將來還要由行政院、立法院審查，尊重相關審查結果。

對於公投法修法，陳朝建表示，修正草案會盡快提出，期待在下會期可送到立法院，「至於是在會期前提出或會期中，會做最快、最大努力，儘速處理」，而現階段已有《公投法》修正方向，並完成機關會商程序，隨後會進入內部討論，循法制作業程序最快提出修正案。

他進一步說，在機關會商及意見徵詢後，對於修正有些主要共識，包含公投案準備期間需要適度合理拉長，這也會成為修法重點之一，當然還有其他意見，有些有共識，有些有不同意見，都會一併加參考，提供委員會討論決定。

陳朝建還說，現行《公投法》23條規定，公投成案公告成立後1個起月6個月內遇全國性選舉應合併舉行，但就合理準備期，各界高度共識希望從1個月做適度調整，例如調整到3個月以上，才有辦法讓社會各界對公投能有充分討論。

至於公投綁大選「應」是否改為「得」，陳朝建說，這部分有一些共識，也有不同意見，都會送委員會參酌。

(中時 )

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