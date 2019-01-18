《環時》社評：美導彈防禦計畫買不來絕對安全

2019年01月18日 12:58 中時 李文輝

上世紀美蘇武器競賽促成蘇聯解體，中共黨媒《環球時報》今天社評批評美國17日發布新的《導彈防禦報告》，要求美國建立更加有效的導彈防禦體系以應對來自北韓、伊朗、俄羅斯和大陸的導彈威脅。社評強調，總體上看，美國導彈防禦體系是一個超級「面子工程」，它能給美國當政者帶來政治好處，也能拿到國際舞台上唬唬人，但它既恐嚇不了俄陸這樣的核大國，對朝、伊談判也無實際意義，也許用來騙美國人，才最管用。

社評諷刺稱，美國導彈防禦體系已是世界最高調，薩德等導彈防禦系統一直圍繞俄、陸擴大部署，另外海基神盾系統也參加導彈防禦網。不過一般認為，美國導彈防禦體系的可靠性並不高。對付北韓、伊朗的少數導彈襲擊尚有可能起作用，但是很難應對俄、陸大規模且先進的導彈力量。俄、陸兩國高超音速導彈的進展尤其讓美國導彈防禦體系力不從心。

社評表示，從雷根時期「星球大戰」計畫開始，美國導彈防禦體系建設時緊時鬆。總的來看，發揮了一些心理威懾作用，並且通過研製、部署過程製造一些政治影響，比如促進與部署國更加緊密的同盟關係。

社評分析，美國發力發展導彈防禦體系的目的，是要打破確保相互摧毀的核時代基本規則，力圖讓自己成為能夠摧毀對方、同時似乎有能力阻止對方摧毀自己的唯一國家。

社評指出，裝載核彈頭的洲際彈道導彈幾乎是不能用的，因為那將意味著人類遭遇毀滅性的核戰爭。也就是說，戰略性的導彈防禦體系也是不應有機會投入實戰的。這樣一來，導彈攔截系統的準確性其實是第二位的，更重要的、有日常價值的是它帶來的政治過程。

社評稱，世上沒有力量能夠阻攔華府這麼幹，美方近來聲稱退出當年美蘇《中導條約》，指責大陸這些年發展導彈技術，很大程度上是為推出新的導彈防禦計畫做準備。昨天的計畫同時是一種宣示：美國又要引領導彈防禦體系的競賽了。

然而，美國不太可能做一個自己絕對安全，而俄、陸等國安全保障被其擊碎的國家。各國安全應當成為相互交織體系，而不能是犧牲其他國家安全來構建美國獨一無二的特權。無論美國用多龐大預算，都買不來人類社會前所未有的「安全霸權」，而且永遠差它想要的境界一大步，這一大步不是技術上的，而是對緩和國際緊張所缺少的誠意和它虧欠世界的那分努力。

(中時 )