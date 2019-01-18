比特幣投資熱 1年騙3萬人吸金15億元

林男以比特幣投資不法吸金，在台灣及大陸設辦事處舉辦大型年會及說明會。（陳淑芬翻攝）

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不法吸金集團以比特幣投資設陷阱，於台灣及大陸吸金誑騙15億元。（陳淑芬攝）

看準虛擬貨幣比特幣的新興投資熱，47歲林志桀自稱是IRS國際儲備體公司大陸及台灣辦事處負責人，自105年間起陸續成立辦事處招募投資，宣稱擅長操作投資比特幣，保證投資高額紅利，最高1年可取回355％本利和，還吸收律師等人當「上線領導人」加持宣傳，在短短的15個月期間在台灣及大陸招攬3萬多人次，共誑騙吸金新台幣15億元。台中地檢署依違反銀行法起訴7人。

起訴書指出，綽號桀哥的林志桀成立IRS公司，自105年10月起陸續在大陸的福州、平潭、上海及無錫等地設立辦事處；106年3月在台灣設辦事處，由父親、范姓男子、鐘姓女子、林姓男子、金姓女子等人擔任幹部，各負責發展組織、招攬下線及分紅派發等業務。

IRS公司在台灣及大陸均舉辦年會隆重盛大、富麗堂皇，口耳相傳趨之若鶩，林男在台中頻繁舉辦說明會，吸引不少律師、醫師及政商名人投資，幹部鐘女的丈夫黃姓律師並負責開課明說投資制度及比特幣課程，提供法律專業意見，現身說法大肆宣傳加持。

IRS公司推出每單位美元100元到7000元不等的5種套餐，投資人向公司申請帳號密碼，保證每天固定增值0.35％，複利1年後即可獲取本利和355％的高額利潤，且獲利與公司投資比特幣的漲跌無關，各套餐有240天至360天的閉鎖期，另每月還有高額紅利，以投資期越久賺得越多的模式，引導投資人長期投資，不乏被害人投資上千萬元。

投資人先以現金購買投資套餐等值得比特幣，匯往IRS網站的指定比特幣錢包購買RM（又稱儲蓄金，是公司內部計價單位，以美元計價），也可透過上線領導人代購。

台中地檢署在107年6月間指揮台中市調處前往多處搜索，共查扣比特幣197枚、乙太幣8枚、不動產118筆等財產。經清查，林男等7人招攬的主線及旁線共3萬4458人次，總投資金額高達15億元，林男7人總分紅獎勵金高達上億元。

(中時 )

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