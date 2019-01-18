協和燃油改「燃氣」說明會　漁民轟：不要炸彈

2019年01月18日 13:05 中時 張穎齊

協和電廠今（18）日上午舉辦改建說明會，現場卻有大批漁民舉起寫有「鴨霸電廠破壞漁場」、「漁民要捕魚不要炸彈」的黃布條到場抗議。（張穎齊翻攝）

台電今（18）日上午在協和電廠舉辦「協和電廠更新改建計畫環境影響說明書公開說明會」，邀集民代及居民，討論燃油電廠改為燃氣電廠的相關事宜。（張穎齊攝）

台電今（18）日上午在協和電廠舉辦「協和電廠更新改建計畫環境影響說明書公開說明會」，邀集民代及居民，討論燃油電廠改為燃氣電廠的相關事宜。（張穎齊攝）

由於協和電廠4部燃油機組老舊，台電計畫2025年將協和「燃油」電廠改建為「燃氣」電廠，並新設2部燃氣機組。（台電提供）

台電計畫2025年將協和「燃油」電廠改建為「燃氣」電廠，並填海造陸、加蓋防波堤，今（18）日在電廠舉行說明會，豈料引起當地漁民強烈反彈，拿著寫上「鴨霸電廠破壞漁場」、「漁民要捕魚不要炸彈」等字眼的黃布條到場抗議，要求拆廠還地，雙方未取得共識，台電則表示會再進一步溝通。

擁有42年歷史的協和電廠，由於燃重油的4部機組老舊，台電計畫今年除役1、2號機，2024年除役3、4號機，並於2025年興建第四天然氣接收站，新設2部燃氣機組。台電今日上午邀集基隆當地民代及居民，在協和電廠舉辦說明會。

「蔑視漁民生計！」50多位外木山漁業永續關懷協會的漁民今早在電廠前抗議，並拿出寫上「堅決反對更新液化」、「是最後溝通？還是最蠻幹的政府」等字眼的黃布條，怒轟台電，擔心一旦填海造陸蓋電廠，會破壞漁業生態。

當了36年的資深漁民鄭平君表示，燃氣雖然比燃油環保，但耗資不斐且危險性高，一旦爆炸後果將不堪設想，另外台電要填海造陸、加蓋400米的防波堤，這會造成海流改變，不僅破壞水中生態，也導致魚隻銳減，進而影響漁民生計，無法生存。

「政府廢掉現成的核四，然後再花大錢蓋燃氣電廠！」另一位老漁民痛批，歐美先進國家都在用核電，而台灣政府花了大錢蓋核四，購買新新的燃料棒，結果又再花大錢廢掉核四、送回新新的燃料棒，核能發電1度1.2元、燃氣發電1度5元，如今以核養綠的公投明明過了，民進黨卻堅持漠視民意，太鴨霸！

台電則回應，為因應北部地區用電需求，才會計畫將協和燃油電廠轉型為燃氣電廠，預計新設2部機組，同時會配置最新的汙染防制設備，可提升機組效率並降低對環境的影響，至於漁民的寶貴意見，台電會再進一步溝通。

(中時 )