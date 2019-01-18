警官「抗命」處理虐童案 局長：有種 記功1次

台南市警局第四分局交通組長郭榮木處理虐童案被指「公然抗命」，局長黃宗仁要記他小功1次。（洪榮志攝）

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中時

台南女童虐死案，數百人聚集台南地檢署前準備圍堵嫌犯，上級指示柔性對待民眾，但台南市警局第四分局交通組長郭榮木發現場面即將脫序，當場對群眾嗆聲，還命令關掉直播，事後被局長黃宗仁在檢討會報上點名「有種」、「公然抗命」，還要「記功1次」，被誤以為要處分郭。黃宗仁18日強調，這只是激勵士氣的幽默用詞，別想太多。

黃宗仁指出，執勤同仁處理群眾事件已經2天2夜沒有睡覺，跟著又要開檢討會議，他覺得所有員警都已經盡全力，也把事情處理得很順利。他只是為了讓已經2天沒有睡覺、精神緊繃的同仁醒過來，才說「你怎能可以抗命，斷然處置，我給你記功1次。」這是一種激勵的說法。

18日凌晨大批群眾聚集南檢前，現場一片混亂，市警四分局長蔡進閱曾三度對群眾溫情喊話，但群眾不僅不肯散去，還越晚越多人，甚至有飆車族到場。保大副大隊長張翊雋將飆車族攔下來查證身分時，對方竟然大喊「警察打人」，在旁開直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，現場氣氛一度緊張。

郭榮木聽到有人喊「警察打人」後，不顧高層「不要與民眾衝突」的命令，當場對觀看直播的民眾嗆「難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？」，還要直播民眾關掉直播。

17日下午，市警局召開局務會報時，黃宗仁當場點名張翊嶲、郭榮木「有種」、「公然抗命」，但隨後便說要記功獎勵，引發與會員警哄然大笑。不過，還是有人搞不清楚「黃式幽默」，誤以為黃宗仁在責備他們。

(中時 )

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