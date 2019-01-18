黎明幼兒園抗議 中市府：幼兒園與重畫會訴訟 無法干預司法

2019年01月18日 12:54 中時 盧金足

黎明幼兒園園長林金連18日到市府抗議，台中市府表示，無法干預司法，尊重並期盼司法公正處理。（盧金足攝）

東海大學社會系教授楊友仁呼籲市長盧秀燕出面協商，不要讓幼兒園一直面對強拆的危機。（盧金足攝）

黎明幼兒園園長林金連，選前才騎腳踏車衝撞前台中市長林佳龍坐車，選後爭議仍未休，園長林金連18日與多個公民團體到市府抗議，市長盧秀燕上任，黎明幼兒園卻收到法院限期履行拆除通知，要求在15日內自動履行拆屋交地，要求盧介入協調，暫緩假執行拆除；對此，市府表示，自辦市地重畫區均依法監督、依法審查，一切依法行政，地主與重畫會的私權行為皆已交付司法程序，市府是行政機關，於法院判決確定前，無法干預或超越司法，尊重司法的見解和判決。

林金連表示，黎明幼兒園一直活在隨時的迫遷陰影下，黎明幼兒園歷經去年於台中高等法院受到偏袒財團的敗訴判決後，黎明幼兒園已提起上訴到最高法院，如今，盧秀燕上任將滿一個月，近期台中黎明幼兒園卻收到法院限期履行拆除通知，要求15日內自動履行拆屋交地，否則法院將進行再次履勘及強制執行拆除。

到場聲援的東海大學社會系教授楊友仁提出訴求，盧秀燕市長本身是政大地政系的系友，她完全了解所有的市地重畫自辦重畫的問題，希望市長秉持專業秉持良知，面對過去一直被忽略自辦重畫的問題，強調自辦重畫產生的爭議，市政府並不是不能作為，不要讓幼兒園一直面對強拆的危機。

楊友仁呼籲，不要偏袒重畫會，秉持市民的公共利益，能夠協商緩拆，解決問題，而不是造成更大的衝突，要求新上任的市長能夠接受民間提出保留方案，實施民間版的保留行動，完全是可以顧及到顧及到最大的公共利益，顧及到地方需要的公共設施，比重畫會提出的方案更具有社會的支持度。

黎明幼兒園因參與自辦重畫，與重畫會纏訟多年，今日黎明幼兒園因收到法院限期履行拆除通知，向市府表達解決迫遷問題的訴求。

市府表示，對於自辦市地重畫區均依法監督、依法審查，一切依法行政，地主與重劃會的私權行為皆已交付司法程序，市府是行政機關，於法院判決確定前，無法干預或超越司法，並尊重司法的見解和判決。

去年9月黎明幼兒園因拆遷訴訟案，經台灣高等法院台中分院更三審判決敗訴應拆除地上物，地政局強調，自辦市地重畫依司法機關的見解，屬地主與重劃會的私權行為，市府尊重法院判決；目前幼兒園已提起上訴，訴訟也尚未確定，市府是行政機關，基於權力分立和尊重司法原則，無法干預或超越司法。

(中時 )