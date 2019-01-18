陳麗娜籲韓：應查陳菊「高雄氣爆」網大讚：徹查到底！

2019年01月18日 13:01 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

陳麗娜議會質詢片段

高雄市長韓國瑜(左)、國民黨高雄市議員陳麗娜(右)。(圖/合成圖，取自中時臉書直播)

新任高雄市長韓國瑜今第二度赴議會做施政報告與答詢，國民黨高雄市議員陳麗娜今在市議會質詢報告表示，韓國瑜市長甫上任，對市政可能仍未嫻熟，但她話鋒一轉，她提出三個不要再出現的政治，並且懇請韓市長調查陳菊市長任內的「731氣爆」、「十全果菜市場迫遷案」等責任歸屬問題。

陳麗娜向韓國瑜提到，她認為3個未來不要再出現的東西，第一，就是「家臣政治」，第二，就是「行銷政治」，第三，叫做「硬坳政治」，她指出，「家臣政治最有名的人就是丁允恭」，大家都知道，他就是在「高雄市政府新潮流訓練中心」訓練出來的，這20年裡，新潮流訓練了很多高雄市政府很多菁英人物，這些菁英人物過了這麼多年，已經在全台灣許多地方，為台灣人民來服務，但是，品質好不好？令人質疑。

她特別提到陳菊前市長任內，擔任副市長的「許銘春，就是典型的家臣」，她解釋「家臣與客卿是絕對不一樣的」，家臣犯錯是可以被原諒的，客卿犯錯，則是會被冰凍起來。

陳麗娜認為，行銷政治，在陳菊市長任內被，陳菊市長支持率一定是超高的，六星級市長，在這十幾年的城市行銷是超過其他縣市的，外面都只看到高雄的好，823之後，老天讓外界看到高雄市甚麼樣的狀態，若未來高雄市還是只走表面行銷，這是很危險的狀態。

她還提到，第三個硬柪政治，「731氣爆」，她(陳)告訴陳菊市長，不可以叫81氣爆，她真的是傷害和污辱所有受傷害的民眾，但在當時所有新聞上面硬柪叫81氣爆，81氣爆的責任在誰？她指出，最後的法律判定非常的清楚，高雄市府有四成的責任，其他的公司三三。

但是，陳麗娜強調，「高雄市政府從頭到尾沒有正式的道歉過」，對於管線當時為何會穿過箱涵的這件事情，為甚麼沒有讓所有的高雄市民所了解？知道當時為甚麼會這樣設計、監工跟驗收，發生了甚麼事高雄市政府從來沒有對於此事公開承認自己的錯誤。讓公務員有只要躲得過就躲得過，所以這樣子的心態，政府永遠沒有錯，應凹下去的結果，不會更好，只會更差。

另外，大量的迫遷案發生在陳菊最後任內，十全路果菜市場，果菜市場隔壁停車場就是迫遷案，大溝頂、拉瓦克，前鎮第一公有市場，這個都是非常嚴重的迫遷案件，為甚麼陳菊在最後一年任內想要處理這些土地？有一些案子還沒處理調，例如，前鎮第一公有市場，這些民眾最近頻頻收到高雄市給的行政處分，但是這是攤商在38年用自己的財產所換來的，用他的房子換來的攤位，到最後，高雄市政府要用30萬，因為沒有生意了要讓他們撤廠，像這樣不合理的狀況，非常非常的多，許多的案件還沒有解決。

她呼籲韓市長，這些都是前朝高雄市政府所遺留下來的不公平、不應該存在的事件，希望市長將來可以好好對這些事件研究，如果屬於哪個局處首長，拜託請回去好好研議討論，盡力苦民所苦，不是一昧地販賣土地。

(中時電子報)