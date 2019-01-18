蔡政府逐漸網紅化？羅文嘉：重要的不是噱頭是內容

2019年01月18日 13:04 中時 曾薏蘋

蔡英文總統、新內閣逐漸網紅化；民進黨秘書長羅文嘉日前受訪問表示，政治溝通論述交給名嘴網紅，這是專業政治人物失職。被問到那如果政治人物自己網紅化？羅文嘉表示，政治人物組織很重要的不是噱頭是內容，不是載具不是技術、價值，技術所有人都會，很快所有人都會，那就沒有區別。踏出這一步、踏出圍牆總是好事。

此外，蘇、蔡最近狂發直播，媒體詢問，這樣是有清楚說明，也有兩個部長直播，觀看人數過低？他說，一開始一定是從少變多，踏出這一步就是好的一步，去面對總比在辦公室要好，去面對一開始可能很少，但就是一種回饋，所有決策必須看在整個市場去測試，測試過去可能外包委託出去，假手別人，現在自己面對，少也是一種反應，一種回饋。

新內閣上路宣示「接地氣」，近來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌狂在臉書貼文、直播，勞動部長許銘春、科技部長陳良基昨更首度嘗試直播，但直播觀看人數不高。

羅文嘉說，過去多年來政治工作者常把價值論述，在房間裡圍牆裡決策後，價值論述交給電視台callin節目的名嘴、網宏自由發揮，這是政治工作者的失職，因為背後一定有價值存在，應該把價值面跟社會溝通，「因此這個時候我覺得，所有的政治組織人物要站到第一線，直接跟社會溝通想法，不能停留在技術層次，要有價值層面」。

(中時 )