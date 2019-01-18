杜絕虐童事件！　吳志揚主張提高刑度不得假釋

國民黨立委吳志揚。（報系資料照）

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近年來家暴虐童事件頻傳，即將接任國民黨團書記長的立委吳志揚18指出，因修法迫切，朝野協商時各黨團已有共識，將立法院開議日提前到25日，而黨團也會將相關草案列為下會期優先法案，要求儘速三讀，遏止虐童、殺童事件再次發生。

吳志揚說，據衛福部統計，105年兒童少年受虐致死人數為12人，106年受虐致死兒童少年人數則高達23人，成長幅度近乎前一年的一倍，顯見國內保護兒童之相關法令，對於虐童者毫無嚇阻之力；雖然相關草案立法院先前已有過詢答並召開公聽會，但當時司法院、法務部認為目前刑責足已達嚇阻效果，導致修法進度停滯不前。

事實上，在2016年小燈泡事件前，吳志揚及藍委徐志榮已共同提案修訂《刑法》，將殺害兒童者處死刑或無期徒刑，更明定不得假釋；吳志揚更在2017年4月份提案修正《刑法》第77條及286條，加重虐待未滿16歲以下兒童少年之刑責，並針對虐待兒童少年導致死亡者，最高可處無期徒刑不得假釋。

吳志揚強調，不斷提出版本呼籲朝野儘速完成修法，就是為杜絕虐童、殺童悲劇再次發生，每當又有重大案件發生時，行政部門才想提出刑罰更重的版本，往往為時已晚。

吳志揚認為，犯罪行為人故意虐待，甚至殺害無自我防衛與保護能力之兒童，屬惡性重大已非常人，與社會永久隔絕有絕對必要，不宜適用假釋規定，這點必需要堅持納入，盼行政部門勿再阻撓提高刑度之修法，藉此修補社會安全網漏洞。

(中時 )

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