高雄iPhone「北漂」桃園 海上漂流2個月竟還能用

手機從墾丁漂流到桃園大園區，警方找到失主還親自送回到失主手中。(警方提供)

友善列印
中時
手機從墾丁漂流到桃園大園區，警方找到失主還親自送回到失主手中。(警方提供)

有這麼神奇的事，手機在海上漂流2個月竟然還能用，高雄市一名孫姓男子，2018年11月在墾丁從事水上活動，不小心讓手機掉入海裡，沒想到裝在防水袋裡的手機一路隨波逐流，漂到桃園市大園岸邊被民眾撿到送至派出所，員警查看之後發現手機還能用，於是利用SIM卡編號循線聯繫上失主，順利將這支「北漂」的手機送回主人身邊。

大園分局潮音派出所所長林藝閔表示，1月12日下午有民眾前來報案，稱在大園許厝港濕地岸邊撿到一隻iPhone7手機，員警查看外觀，發現手機在防水袋裡並無受損，便試著將它充電，沒想到竟然還能使用，但因手機設有密碼鎖，無法進入查找親友的聯絡方式，員警於是利用SIM卡的編號，請電信公司協助聯繫門號申請人。

3天後，警方接到孫姓失主的回電，他說去年11月跟朋友去墾丁玩水，手機不小心掉進海裡，想說不可能找回來，早已將門號停用買了新手機。沒想到落海的手機跟著洋流一路漂向北方，在大園的岸邊被撿到，而更令他驚訝的是，在經過2個月的海上漂流後，手機竟然毫髮無傷、功能一切正常，讓他開玩笑的說：「這個牌子的防水袋實在好用，要多買幾個!」。

孫姓失主原本打算請警方將手機寄回家裡，但潮音派出所女警陳俐瑾這週末剛好休假要去高雄玩，便自告奮勇順路將手機送回去。孫姓失主領回手機後，開心地不斷向員警道謝，並表示手機裡有重要的大學生活回憶照片，感謝員警讓他的手機失而復得。

(中時 )

警官「抗命」處理虐童案 局長：… 仿日劇「Hero」 士林地檢署新大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。