當代藝術　讓台北形象活起來

2019年01月18日 13:53 工商 陳碧芬

「當代藝術是了解趨勢，認識社會發展的指標！」，瑞銀集團環球市務總監JohanJervøe今天接受訪談時，為首屆台北當代藝術博覽會的開幕，作了最透悟的註解。他說，國際藝術行業將因此與台北連結起來、呼吸到台灣各地的在地藝術，現在是很關鍵的時刻。

本業核心是金融機構，瑞銀集團在當代藝術收藏卻已活躍了60年，亦是當代藝術行業內最具規模、且最重要的公司收藏之一。JohanJervøe表示，當代藝術的發展，能鼓勵創新思考、帶來靈感和挑戰，長期以來塑造了瑞銀集團的企業文化。據了解，瑞銀集團的收藏品也經歷過一系列的企業兼併和收購，目前擁有來自逾70個國家的藝術家，共計超過30,000件藝術作品。

首屆台北當代藝術博覽會今天在台北南港展覽館開幕，展會帶來90家來自世界各地的頂尖畫廊陣容，為2019年國際藝壇活動揭開序幕。作為唯一合作夥伴，全球最大財富管理機構瑞銀集團安排高資產客戶，提早與眾多藝術品見面，引為港台富人圈們的最大話題。

瑞銀集團台灣區總經理暨瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋說，台北當代是巴塞爾藝術展、香港藝術展的延伸，許多高資產客戶過去為了個人收藏，需要親自跑到國外，今年起，台灣的展出不僅滿足國人，更讓國藝廊能認識台灣的藝術生態。

瑞銀今天把以兩件委託創作的特別作品，為首屆台北當代藝博會的頂級貴賓廳「瑞銀典藏廳」揭開序幕，其一是英籍華裔設計師吳燕玲，展出互動藝術裝置《Nexus》第二階段的雕刻作品，將「瑞銀實證實驗室」（UBSEvidenceLab）空氣品質大數據轉化為視覺體驗。

吳燕玲表示，大數據資料轉換出來的藝術呈現，台灣的空質品質感受上就較印度德里，更為藍天和亮麗。

另一項是台灣藝術家林明弘的裝置藝術，作品就在瑞銀典藏廳，構想啟發自藝博會場域的空間特性，融合台灣特有織品圖樣，重新思索並重組空間脈絡。

(工商 )