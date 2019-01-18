「口譯哥」駐美第一戰 座談會批陸影響台灣選舉

2019年01月18日 13:54 中時 林勁傑

約翰霍普金斯訪問教授卜道維(DavidBrown)17日在華府的一場座談會中指出，北京必須考慮到對台灣一再施壓將招致美國的反應，已經有幾位美國會議員要求川普政府重新審視美國的一中政策，長期而言對大陸非常危險。才剛被派任我駐美代表處政治組組長的「口譯哥」趙怡翔也在座談會中呼籲國際「給台灣更多道德及實質上的支援」，接下來台灣要進入選舉期，來自中共的「外來影響力」台灣社會帶來主要挑戰。

美國之音報導，華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）17日舉辦展望台灣2019年的論壇，趙怡翔也意外現身。他呼籲國際社會「給台灣更多道德及實質上的支援」，讓台灣人民知道台灣並不孤立，而是「與許多理念相近的國家站在一起」。

趙怡翔說，維持台海和平符合台灣及國際社會的利益，蔡英文總統在處理台海兩岸及國際關係方面的務實作為已有良好記錄，希望國際社會對台灣及蔡總統的努力給予鼓勵。

他更強調，台海兩岸因政治制度的不同而使台灣所處的環境更為困難，在接下來台灣就要進入選舉的期間，「外來影響力」將為開放、自由的台灣社會帶來主要挑戰，「中國已經變得非常擅長影響力活動」，因此台灣需要與美國及其他民主國家合作共同應對這個挑戰。

卜道維指出，北京必須考慮到「對台灣一再施壓將招致美國的反應」，已經有幾位美國國會議員要求川普政府重新審視美國的一中政策，「長期而言這對中國非常危險」，如果美國改變一中政策，那會是北京最不想見到的發展。

(中時 )