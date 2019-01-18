台中花博延伸 火車站千朵百合裝置藝術吸睛

「葫蘆賀新春」以3000多朵百合、文心蘭，布置成葫蘆意象，呈現華麗視覺效果。（王文吉攝）

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台中市農業局長蔡精強（左二）、台中市農會總幹事林育葦（左一）、市議員王朝坤（右二）、豐原火車站站長賴昌正（右一）為「葫蘆賀新春」花卉裝置藝術揭幕。（王文吉攝）
后里火車站「圓滿如意」呈現公主皇冠造型，吸引遊客拍照打卡。（王文吉攝）
「葫蘆賀新春」配合豐原古地名「葫蘆墩」意象布置，以3000多朵百合、文心蘭，呈現華麗視覺效果。（王文吉攝）

適逢百合花產季，台中市農會結合2018世界花博，於豐原及后里火車站佈置花卉裝置藝術，為即將來到的新春年節暖身。台中市農業局也以百合花為主題，19日在花博外埔園區「智農館」舉辦創意花藝競賽，搭配其他國產花卉及特色農產品，讓22區家政班員發揮創意大展花藝、競賽作品展示至元月23日。

台中市農業局長蔡精強、台中市農會總幹事林育葦、市議員王朝坤18日為「清香臺中、花現美麗」花卉裝置藝術揭幕。「葫蘆賀新春」配合豐原古地名「葫蘆墩」意象布置，以3000多朵百合、文心蘭，呈現華麗效果，后里火車站則有設計成皇冠的「圓滿如意」，吸引許多遊客拍照打卡。

蔡精強表示，今年台中市的百合花品質相當優質，產量也充足，特別適合年節家中布置，百合清香及文心蘭喜悅地舞動，能讓生活品質提升多層次的體驗，民眾們可以逢時購買產地直銷的花卉，送禮自用兩相怡。

林育葦特別感謝盧市長及蔡局長照顧花農，藉此行銷當季百合花，讓花農心血有了最溫暖的後盾。林育葦也說，搭配花博的亮點展出，讓遊客們能更瞭解大台中花卉，選購最優質的花卉農產，相信可以讓花農們過好年。

(中時 )

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