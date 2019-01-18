最新民調出爐 蔡英文滿意度上升8％

2019年01月18日 13:29 中時電子報 邱珮畇

從元旦開始大打反中牌，最新民調出爐，總統蔡英文滿意度上升8個百分點，來到23%，不滿意度降為53%。

蔡英文總統首度在元旦發表談話，對兩岸關係提出「四個必須」、「三道防護網」，又重批對岸豬瘟防疫不力。根據《TVBS》最新民調，對於蔡英文總統就任近三年來的表現，TVBS民調中心最新調查結果顯示，有23%民眾滿意蔡英文總統的施政表現，較去年11月底九合一選後調查增加8個百分點，53%表示不滿意，則較前次調查減少11個百分點，另外23%未表示意見。

民進黨在九合一縣市長選舉遭受挫敗，有人認為這是中央執政不力拖累地方選舉，也有人認為政策改革雖不被看好仍應堅持。對於蔡英文總統未來的施政表現，調查發現，民眾有信心比例較就職兩周年再下滑兩個百分點至28%，是歷次調查新低點，雖然沒有信心比例也較去年5月的60%減少4個百分點，為56%，但沒有信心比例仍明顯高於有信心，另外15%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於108年1月7日至11日晚間18：30 - 22：00進行的調查，共接觸1,097位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為268位，拒訪率為24.4%，最後成功訪問有效樣本829位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

(中時電子報)