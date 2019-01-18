桃園警突襲外勞出租套房 驚見「最大脫逃團」女成員

2019年01月18日 13:36 中時 蔡依珍

龜山警分局17日深夜突襲查緝外勞出租套房，當場查獲10名越南籍外籍勞工。（蔡依珍翻攝）

龜山警分局17日深夜突襲查緝外勞出租套房，當場查獲10名越南籍外籍勞工。（蔡依珍翻攝）

越南觀光團大脫逃震驚各界，龜山警分局17日深夜突襲查緝外勞出租套房，當場查獲10名越南籍外籍勞工，其中42歲馮姓女子就是觀宏專案脫逃的其中一人，全依入出國移民法移送移民署桃園專勤隊靜候遣返，擔任駕駛的39歲阮姓越南新住民則依就業服務法函送法辦。

龜山警分局大埔派出所接獲線報，指龜山區振興路一處出租套房，經常有外籍移工出入複雜，員警多次前往現場觀察，發現外籍移工們交通工具全靠一輛黑色廂型車載運，鎖定進出時間，17日晚間到附近埋伏等待，等載運工人的交通車靠邊時，埋伏員警一擁而上，當場查獲10名逃逸移工。

龜山警分局17日深夜突襲查緝外勞出租套房，當場查獲10名越南籍外籍勞工。（蔡依珍翻攝）

42歲馮姓女子就是觀宏專案脫逃的其中一人。（蔡依珍翻攝）

警方逐一清查，發現8男2女清一色是越南籍移工，年齡從22歲到50歲不等，其中42歲馮姓女子，員警透過M-police警用小電腦一查，驚見她就是日前透過觀宏專案，由高雄市入境台灣的越南觀光團脫逃152人中的其中1人，對於自己成為全台鎖定對象，馮女完全不知情，另外5人則是逃逸外勞、4人是持觀光簽證來台打工。

10人都否認在桃園四處工地打零工維生，但是每人衣服均沾有黃土，隨身包有工作帽，車上放著大批手套等，百口莫辯，全依入出國移民法移送移民署桃園專勤隊靜候遣返。負責牽線的則是10人的同鄉、39歲阮姓越南新住民，開著廂型車載著一行人到各工地工作，每每停靠移工公寓套房前，都會先下車外觀察四周，確認沒問題後才打開門讓車內10名外籍移工陸續下車，沒想到仍遭警方一舉查獲，被依就業服務法函送法辦。

(中時 )